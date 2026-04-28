A EU no le gusta la propuesta del país persa y sube tensión en Ormuz

UN HOMBRE hace el signo de la victoria mientras porta una bandera iraní, el 13 de abril

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo ayer una reunión con su equipo de seguridad nacional para analizar la nueva propuesta iraní en donde dijo que era poco probable que la aceptara. La iniciativa de Teherán plantea aplazar la discusión sobre su programa nuclear hasta que concluya la guerra y se resuelvan las tensiones en el golfo Pérsico, una condición que Washington ha rechazado anteriormente.

De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, el plan iraní propone un proceso por etapas: primero, el fin de hostilidades y garantías de que no se reanudarán; después, acuerdos sobre la navegación y el control del estrecho de Ormuz; y finalmente, el abordaje del programa nuclear. Sin embargo, la Casa Blanca ha reiterado que ese tema debe tratarse desde el inicio, al considerarlo central para cualquier acuerdo.

El Dato: Marco Rubio dijo que tienen indicios de que el ayatolá Mojtaba Jamenei está vivo, pero cuestionó si tiene “las credenciales clericales para actuar como líder supremo”.

Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la nueva propuesta iraní “es mejor de lo que pensábamos que iban a presentar”, pero enfatizó que un futuro acuerdo debe impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

Más temprano, advirtió que Irán busca ganar tiempo y subrayó que su país no permitirá que avance hacia el desarrollo de armas nucleares. A ello se suma la postura de mantener presión militar y económica, incluido el bloqueo naval que afecta exportaciones petroleras iraníes.

Las negociaciones permanecen sin contactos directos tras la cancelación del viaje de enviados estadounidenses a Islamabad, donde hubo conversaciones con el canciller iraní, Abbas Araqchi. El diplomático visitó Pakistán, Omán y Rusia, donde recibió el respaldo del presidente Vladimir Putin, quien abogó por una salida negociada y reafirmó la cooperación estratégica con Teherán.

20 mil marineros permanecen atrapados en el golfo Pérsico

Asimismo, la tensión en el estrecho de Ormuz ha reducido de forma drástica el tránsito marítimo, con apenas siete embarcaciones recientes frente a las más de 100 habituales, ninguna de ellas que transporte petróleo al mercado global. Este escenario ha impulsado los precios del crudo a su nivel más alto en dos semanas. Estados Unidos ha intensificado las operaciones de desminado y promueve una coalición internacional para garantizar la libre navegación.

Por su parte, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, acusó a Estados Unidos de actuar como “piratas” y “terroristas” con el bloqueo naval ordenado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Los Estados Unidos actúan como piratas y terroristas que atacan a buques mercantes mediante la coacción y la intimidación, secuestrando a la tripulación, confiscando el barco y tomando a los tripulantes como rehenes”, dijo.

Mientras que desde Europa, las críticas no se han hecho esperar. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que la estrategia estadounidense carece de claridad y acusó que el liderazgo iraní está “humillando” a Washington al forzar desplazamientos diplomáticos sin resultados. Señaló que Estados Unidos se expone a esa dinámica sin obtener avances concretos, mientras el conflicto se prolonga y eleva los costos económicos para sus aliados.

También subrayó que Europa no fue consultada antes de las acciones militares y advirtió sobre el impacto financiero en Alemania, así como la necesidad de intervenir en tareas como el desminado del estrecho de Ormuz, lo que evidencia fracturas dentro de la OTAN.