Declara atacante de Donald Trump podría enfrentar cadena perpetua

La acusación formal contra el hombre señalado por disparar durante una cena en Washington a la que asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre un proceso judicial de alto impacto político y penal. El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, fue imputado por intento de magnicidio, delito que podría derivar en cadena perpetua si es hallado culpable.

El Dato: En 2025, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado, tras lo cual Trump reclamó su despido.

Durante su primera comparecencia ayer ante un tribunal federal, la fiscal Jocelyn Ballantine expuso con claridad la gravedad de la acusación al sostener que el imputado “intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump”. La audiencia, breve y de carácter inicial, marcó el arranque de un caso que, según autoridades, aún podría escalar en número de cargos conforme avance la investigación.

PRIMERA COMPARECENCIA. Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de California, se presentó ante el juez Matthew J. Sharbaugh en una audiencia que duró menos de media hora. Vestido con uniforme carcelario azul, permaneció con semblante sereno, respondió de forma breve y directa a los cuestionamientos del tribunal.

4 días permanecerá detenido el atacante

La imputación contempla tres cargos federales: intento de asesinato del presidente, uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa. No obstante, la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, advirtió que se trata de acusaciones preliminares y que el expediente podría ampliarse en los próximos días conforme se integren más pruebas.

“Habrá cargos adicionales a medida que esta investigación continúe desarrollándose”, declaró Jeanine Pirro, quien además subrayó que las autoridades consideran acreditada la intención directa de atentar contra el mandatario y otros altos funcionarios del gobierno.

El juez ordenó que el acusado permanezca detenido al menos hasta el 30 de abril, fecha en la que se realizará una nueva audiencia para determinar si seguirá en prisión preventiva durante el proceso o si podrá acceder a una eventual libertad bajo fianza.

Mil habitaciones tiene el Hotel Washington Hilton

CRONOLOGÍA DEL ATAQUE. De acuerdo con los primeros elementos de la investigación, Cole Allen viajó desde Los Ángeles hasta Washington en tren días antes del ataque y reservó una habitación en el hotel donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento al que asistían el magnate, la primera dama Melania Trump y miembros del gabinete.

El sábado por la noche, el acusado intentó irrumpir armado en el recinto. Según los reportes oficiales, portaba una escopeta calibre 12, una pistola semiautomática y varios cuchillos. Un casquillo percutido hallado en la escopeta sugiere que el arma fue accionada durante el incidente.

Las autoridades también revelaron la existencia de un manifiesto en el que el sospechoso expresaba su intención de causar el mayor daño posible al gobierno. Este documento, junto con correos electrónicos y actividad en redes sociales, forma parte del conjunto de pruebas analizadas por los investigadores.

La fiscal fue enfática al describir la naturaleza del ataque: “Esto fue un intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito, y ese propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del gabinete”. El operativo de seguridad permitió neutralizar al sospechoso en cuestión de segundos. Un agente del Servicio Secreto disparó contra él, lo que provocó su caída sin que sufriera heridas de gravedad. Durante el enfrentamiento, otro agente recibió un impacto en el pecho, pero el chaleco antibalas evitó consecuencias fatales.

El Tip: EL HOTEL donó alrededor de dos mil 600 comidas no servidas de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado.

INVESTIGACIÓN EN CURSO. En tanto, el director del FBI, Kash Patel, informó que las autoridades trabajan de manera continua para reconstruir los hechos y determinar las motivaciones del acusado. “Hemos recopilado hasta el momento, incluyendo correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, entrevistas con testigos y conversaciones con personas de su entorno, con el fin de ofrecer una imagen completa de la mentalidad y las intenciones de este individuo”, explicó.

Entre los hallazgos destaca un correo enviado por Cole Tomas Allen a sus familiares, en el que se autodenominaba “asesino federal amistoso” y justificaba sus acciones en función de decisiones gubernamentales que, según él, le afectaban directamente. Por su parte, el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, reiteró la postura institucional frente al caso al afirmar: “La violencia no tiene cabida en la vida civil. No puede ni podrá utilizarse para perturbar las instituciones democráticas, y desde luego no puede seguir utilizándose contra el presidente de los Estados Unidos”.

El caso reactivó el debate sobre la violencia política en el país. Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt señaló que el ataque se inscribe en un clima de confrontación alimentado por sectores políticos y mediáticos. “Esta violencia política emana de una demonización sistémica de su persona y de sus partidarios”, sostuvo.

Las declaraciones generaron críticas desde la oposición. El líder demócrata Hakeem Jeffries cuestionó el señalamiento y acusó a la administración de omitir la retórica incendiaria proveniente de otros actores políticos.

VAN CONTRA MEDIO. A su vez, la controversia se extendió al ámbito mediático, luego de que el magnate solicitara el despido del presentador Jimmy Kimmel por comentarios emitidos en su programa días antes del ataque. Durante una parodia sobre la cena de corresponsales, el comediante ironizó sobre la primera dama con la frase: “Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante”.

El comentario fue rechazado por Melania Trump, quien lo calificó como “retórica de odio y violencia” y pidió a la cadena ABC tomar medidas. El republicano respaldó la postura y afirmó que se trató de “un despreciable llamado a la violencia”, al considerar que este tipo de expresiones contribuyen a un entorno de confrontación política.