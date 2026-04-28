Emiratos Árabes Unidos anuncia su salida de la OPEP y OPEP+, en plena crisis energética

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza OPEP+, movimiento que entrará en vigor el próximo 1 de mayo y que representa un golpe significativo para el bloque energético liderado por Arabia Saudita.

La medida ocurre en un contexto de crisis energética global marcada por el cierre del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita cerca de una quinta parte del crudo y gas natural licuado del mundo.

Este escenario se ha visto agravado por las tensiones con Irán, que han afectado el tránsito de exportaciones energéticas desde el Golfo Pérsico.

Según reportes de la agencia emiratí WAM, la decisión responde a una evaluación estratégica de largo plazo sobre las políticas de producción petrolera.

En ese sentido, el ministro de Energía del país indicó que la salida obedece a una revisión de los objetivos actuales y futuros en materia energética, con énfasis en fortalecer la producción nacional y diversificar su perfil energético.

Asimismo, la medida refleja un cambio en la estrategia económica del país, que ha acelerado sus inversiones en el sector energético interno, con miras a consolidar un papel más autónomo en los mercados globales.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo”, se lee en un comunicado recogido por la agencia estatal.

Por otro lado, medios internacionales apuntan que la salida también se produce en medio de diferencias con Arabia Saudita, especialmente en temas económicos y en el contexto del conflicto en Yemen, donde ambos países han mantenido posturas divergentes frente a los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

BREAKING: The United Arab Emirates said it quit OPEC and OPEC+, dealing a heavy blow to the oil exporting groups and their de facto leader, Saudi Arabia, at a time when the Iran war has caused a historic energy shock and unsettled the global economy https://t.co/4BUHcdVlh1 pic.twitter.com/MvzLTfabuk — Reuters (@Reuters) April 28, 2026

En paralelo, analistas advierten que la retirada de un miembro histórico como EAU podría debilitar la cohesión interna de la OPEP, un grupo que tradicionalmente ha buscado mantener una posición unificada frente a los mercados internacionales, pese a sus desacuerdos internos.

Asimismo, la salida de los Emiratos Árabes Unidos suma a la tensión en Medio Oriente que se ha registrado en los últimos meses, debido al conflicto regional liderado por Irán e Israel.

A causa de éste, Irán ha mantenido un bloqueo de facto sobre el Estrecho de Ormuz, ante lo cual, en respuesta, Estados Unidos reaccionó con una medida similar.

Con información de Reuters.

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