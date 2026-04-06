OPEP+ acuerda incrementar la producción de petróleo en mayo

EL aumento de la cuota de la OPEP+ de 206 mil barriles diarios de petróleo representa menos del 2.0 por ciento del suministro interrumpido por el cierre del estrecho de Ormuz, pero indica la posibilidad de que se aumente una vez que abra la vía marítima.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) acordó aumentar sus cuotas de producción de petróleo en 206 mil barriles diarios para mayo, un incremento modesto que quedará en gran medida sobre el papel, ya que sus miembros clave no pueden elevar la producción debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La guerra ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz —la ruta petrolera más importante del mundo— desde finales de febrero y ha reducido las exportaciones de los miembros de la OPEP+ Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, los únicos países del grupo que podían aumentar significativamente la producción incluso antes de que comenzara el conflicto.

El Tip: México es parte de la OPEP+, junto con otras 10 naciones aliadas externas, como Rusia, Kazajastán, Malasia, Brunei, entre otros.

Los precios del crudo Brent se han disparado hasta alcanzar su máximo en cuatro años, cerca de los 120 dólares por barril, lo que se traduce en un aumento vertiginoso de los precios de los combustibles para el transporte que está ejerciendo presión sobre los consumidores, las empresas y provoca la adopción de medidas para conservar los suministros.

El aumento de la cuota de los países miembros de 206 mil barriles diarios representa menos del 2.0 por ciento del suministro interrumpido por el cierre de Ormuz, pero indica la disposición a aumentar la producción una vez que se reabra la vía marítima, según han señalado fuentes de la OPEP+.

La consultora Energy Aspects calificó el aumento de “teórico” mientras persistan las interrupciones en el estrecho.

12 países son miembros de la OPEP desde 2024

“En realidad, añade muy pocos barriles al mercado… Cuando el estrecho de Ormuz está cerrado, los barriles adicionales de la OPEP+ pierden gran parte de su relevancia”, afirmó Jorge León, antiguo funcionario de la OPEP que ahora trabaja como jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy.

Los daños a las infraestructuras causados por ataques con misiles y drones también han sido graves. Varios responsables del Golfo han afirmado que se tardaría meses en reanudar las operaciones normales y alcanzar los objetivos de producción, incluso si la guerra cesara y el estrecho de Ormuz se reabriera de inmediato. El Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento señaló que su reparación resulta costosa y lleva mucho tiempo, por lo que repercute en el suministro.

21.57 millones de barriles diarios, la producción de crudo en marzo

Irán dijo el sábado que Irak estaba exento de cualquier restricción para transitar por Ormuz, y los datos de tráfico marítimo del domingo mostraron que un petrolero cargado con crudo iraquí atravesaba el estrecho. No obstante, aún está por ver si más buques asumirán el riesgo que ello conlleva, según una fuente cercana al asunto.

Un mes después, se estima que la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia ha supuesto una reducción de entre 12 y 15 millones de barriles diarios, lo que representa hasta un 15 por ciento del suministro mundial.