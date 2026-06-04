Grupo Agaso se compromete a trabajar para promover precio del diésel en 27 pesos por litro

Grupo Agaso se comprometió a trabajar con el sector energético para promover el precio del diésel en 27 pesos en la mayoría cantidad de estaciones de servicio.

“Nuestro compromiso: Trabajaremos de la mano con el sector para promover la adopción del precio propuesto de $27.00 pesos en la mayor cantidad de Estaciones de Servicio posibles, asegurando precios justos, competitividad y un impacto positivo directo en el bolsillo de nuestros clientes” publicó a través de un documento difundido en las últimas horas.

De igual forma se informó que de la última sesión que se tuvo con representantes del Gobierno federal para tocar temas relacionados con la estabilización del precio del combustible.

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Se informó que “recibimos a destacadas autoridades del sector público.

“Reconocemos y agradecemos el compromiso de los representantes que lideraron esta sesión:

Secretaría de Energía

Mtro. Edgar Dávalos González | Director General de Petrolíferos

Ing. Adrián Teodoro González Juárez | Director de Gestión Operativa y Coordinación Institucional

Lic. Edgar Ulises Rodríguez Iniesta | Subdirector de Enlace Institucional

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Mtro. Gilberto Sosa Sánchez | Director General de Política de Ingresos No Tributarios

Guardia Nacional

General de Brigada GN E.M. Roberto Bernal Benítez | Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Veracruz

Petróleos Mexicanos (PEMEX)

Mtra. Adriana Jaime Bernal | Gerente de Ventas de Estaciones de Servicio

Ing. Alejandro Arévalo Cardoso | Subgerente Regional, Zona Sur

Ing. Verónica Díaz Ortiz | Superintendente de Atención Comercial

Ing. Brenda Concepción Zaragoza Olivo | Asesora Comercial de la Terminal de Xalapa

El encuentro resultó en un espacio sumamente productivo, donde el sector empresarial compartió propuestas y resolvió dudas de manera directa y transparente con las autoridades.

“Nuestro sincero agradecimiento a las autoridades y participantes por su apertura al diálogo.

“¡Juntos impulsamos el crecimiento económico de nuestro querido México!”.

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FGR