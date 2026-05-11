Dos de tres gasolineras aún no cumplen acuerdo de precio límite al diésel: Profeco

Iván Escalante, titular de la Profeco, este lunes en Palacio Nacional.

A dos semanas de que se firmó el acuerdo con el Gobierno federal, para limitar el precio del diésel en México, dos de cada tres establecimientos aún no han acatado el convenio suscrito.

Hace un par de semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió a líderes del sector gasolinero para fijar que el diésel tuviera un límite de 27 pesos por litro, tras conseguirse que la banca cediera a algunas condiciones que permitieran la reducción del combustible.

Durante la conferencia de prensa matutina, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, dio a conocer que el precio promedio nacional se encuentra a 27.73 pesos, donde sólo 31.2 por ciento de las gasolineras han cumplido el convenio de venderlo al precio máximo que se fijó.

En tanto, 10.3 por ciento de los establecimientos lo comercializan entre 27.01 y 27.50 pesos, mientras que 58.5 por ciento superan los 27.50 pesos.

En cuanto al costo de la canasta básica, comentó que el precio promedio a nivel nacional se encontró en 897 pesos esta última semana.

También destacó que Financiera del Bienestar (Finabien) se mantuvo como la mejor remesadora para que mexicanos en el extranjero envíen dinero a sus familias.

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FGR