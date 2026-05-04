Disminución a precio de diésel será gradual a partir de este lunes, informan en Mañanera de CSP

El titular de Profeco este lunes en Palacio Nacional.

A partir de este lunes comenzará la reducción gradual del precio de diésel para que llegue a los 27 pesos por litro, como lo acordaron la semana pasada los líderes del sector con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, recordó que desde la semana pasada ya se encuentra vigente la reducción a las comisiones en pagos por tarjeta y vales en las gasolinerías, lo cual fue acordado con la banca para que los gasolineros cedieran a reducir el precio de diésel.

El precio promedio nacional del diésel, hasta este fin de semana, se encuentra en 28.13 pesos; 76.47 por ciento lo venden menos a 28, mientras que 17 por ciento lo comercializa por arriba de los 28.50 pesos.

Destacó que el cumplimiento del acuerdo ha incrementado en los últimos días, ya que al 19 de abril el cumplimiento era de 54 por ciento.

En cuanto a la gasolina, el precio promedio se encuentra en 23.67 pesos.

Con motivo del 10 de Mayo, Día de las Madres, se ofrece un análisis a libros de autoras mexicanas.

Al exponer que ya salió la edición de mayo de la Revista del Consumidor, destacó la inclusión de un estudio a salchichas y embutidos.

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FGR