Gobierno federal inicia pago de programas del Bienestar de mayo

Leticia Ramírez, secretaria del Bienestar en la Mañanera de CSP.

Este lunes comenzó el pago de los diversos programas del bienestar para 32 millones de mexicanos y mexicanas, anunció la nueva titular de la secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez.

En su primera participación al frente del cargo, durante la conferencia matutina, la funcionaria extendió un agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por haberla designado al frente de la dependencia.

“Le agradezco la oportunidad de trabajar ahora en la Secretaría de Bienestar para seguir fortaleciendo la cuarta transformación”, expresó.

En cuanto a los pagos de las pensiones, recordó que la dispersión de los recursos se mantendrá de manera calendarizada, siendo este 4 de mayo el pago a quienes cuya inicial de apellido es la letra A. La entrega finalizará el 27 de mayo para las letras W, X, Y y Z.

Calendario de pagos. ı Foto: Captura de pantalla.

“Recuerden que a partir del día del depósito pueden disponer de sus recursos. Si alguno de ustedes quiere conocer este calendario, lo puede consultar en la página de Bienestar”, dijo.

Precisó que, hasta ahora, este programa beneficia a 32 millones de mexicanos, a quienes se destinará un monto de 104 mil 768 millones de pesos para el bimestre mayo-junio.

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FGR