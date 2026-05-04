Sin daños ni víctimas preliminares tras sismo, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que, de manera preliminar, no se han reportado víctimas ni daños considerables tras el sismo que se registró esta mañana con epicentro en Oaxaca.

“Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”, comentó en redes sociales la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo. https://t.co/dg1HmGMvGd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 4, 2026

Este lunes se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, alrededor de las 09:20 horas, después de lo cual autoridades informaron que se registró un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El sistema de alertamiento se activó la mañana de este lunes 4 de mayo en la Ciudad de México, después de lo cual, como indican los protocolos, trabajadores y ciudadanos evacuaron sus centros laborales o domicilios.

Según el Servicio Sismológico Nacional la magnitud preliminar fue de 6 con epicentro a 14 kilómetros al noroeste en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Luego se ajustó a 5.6 la magnitud.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/aAr9rE6Vow — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 4, 2026

“Tras la alerta sismica en la #CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil. Inician los sobre vuelos de Cóndores”, destacó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez.

#CiudadSegura | Tras la alerta sismica en la #CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil. Inician los sobrevuelos de #Cóndores — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 4, 2026

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, también indicó que se había activado el alertamiento en altavoces del C5.

El sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Oaxaca activó los protocolos de Protección Civil en entidades del centro y sur del país, sin que hasta el momento existan reportes de daños materiales ni personas lesionadas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

#Sismo Preliminar: Magnitud 6 a 14 km al Noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.



A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil para realizar una evaluación preliminar de la zona. https://t.co/CdUQc451wB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 4, 2026

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el sismo ocurrió a las 09:19:26 horas del 4 de mayo de 2026 y tuvo localización a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Tras el evento, la alerta sísmica sonó en Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y diversos municipios del Estado de México.

El Gobierno federal indicó que los protocolos permanecen activos en los 125 municipios mexiquenses y en las entidades donde operó el sistema de alertamiento, con recorridos de inspección para verificar posibles afectaciones.

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FGR