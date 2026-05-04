Se registra sismo de 5.6 grados en Oaxaca; se siente en CDMX

Se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, alrededor de las 09:20 horas, después de lo cual autoridades informaron que se registró un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
El sistema de alertamiento se activó la mañana de este lunes 4 de mayo en la Ciudad de México, después de lo cual, como indican los protocolos, trabajadores y ciudadanos evacuaron sus centros laborales o domicilios.
Posteriormente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se trató de un movimiento telúrico magnitud 6.0, localizado 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, ocurrido a las 09:19 horas.
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No obstante, minutos después actualizó la magnitud, y puntualizó que fue de 5.6.
Después, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se activó la comunicación con las “unidades estatales y municipales” para realizar una evaluación preliminar de la zona cercana al epicentro.
En el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, según información de la misma CNPC, “hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”.
Mientras que, en la Ciudad de México, el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, aseguró que, tras la activación de la alerta, se inició el protocolo de seguridad y Protección Civil.
“Tras la alerta sísmica en la #CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil. Inician los sobrevuelos de #Cóndores”, escribió Vázquez Camacho.
Usuarios en redes sociales informaron que, contrario a ocasiones anteriores, la alerta sísmica de hoy no fue recibida en el teléfono celular, lo que provocó dudas.
Recordar que el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, se llevará a cabo el primer Simulacro Nacional 2026.
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