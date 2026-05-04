Se registra sismo de 5.6 grados en Oaxaca; se siente en CDMX

Suena Alerta Sísmica en la Ciudad de México; detalles serán dados a conocer pronto.

Se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, alrededor de las 09:20 horas, después de lo cual autoridades informaron que se registró un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El sistema de alertamiento se activó la mañana de este lunes 4 de mayo en la Ciudad de México, después de lo cual, como indican los protocolos, trabajadores y ciudadanos evacuaron sus centros laborales o domicilios.

Posteriormente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se trató de un movimiento telúrico magnitud 6.0, localizado 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, ocurrido a las 09:19 horas.

Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Pf 10 km pic.twitter.com/PxViOmyT2v — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

No obstante, minutos después actualizó la magnitud, y puntualizó que fue de 5.6.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/1s0QNtQsrU — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

Después, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se activó la comunicación con las “unidades estatales y municipales” para realizar una evaluación preliminar de la zona cercana al epicentro.

#Sismo Preliminar: Magnitud 6 a 14 km al Noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.



A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil para realizar una evaluación preliminar de la zona. https://t.co/CdUQc451wB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 4, 2026

En el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, según información de la misma CNPC, “hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”.

Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo. https://t.co/dg1HmGMvGd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 4, 2026

Mientras que, en la Ciudad de México, el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, aseguró que, tras la activación de la alerta, se inició el protocolo de seguridad y Protección Civil.

“Tras la alerta sísmica en la #CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil. Inician los sobrevuelos de #Cóndores”, escribió Vázquez Camacho.

#CiudadSegura | Tras la alerta sismica en la #CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil. Inician los sobrevuelos de #Cóndores — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 4, 2026

Usuarios en redes sociales informaron que, contrario a ocasiones anteriores, la alerta sísmica de hoy no fue recibida en el teléfono celular, lo que provocó dudas.

Recordar que el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, se llevará a cabo el primer Simulacro Nacional 2026.

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