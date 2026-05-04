Gobierno de CDMX inicia protocolos de seguridad tras sismo | VIDEO

Tras el sismo que se registró en Oaxaca y se sintió en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició el protocolo de seguridad y protección civil.

“Inician los sobrevuelos de #Cóndores”, informó el Jefe de la Policía de la CDMX, Pablo Vázquez.

#CiudadSegura | Tras la alerta sismica en la #CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil. Inician los sobrevuelos de #Cóndores — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 4, 2026

El Servicio Sismológico Nacional indicó que el movimiento fue de magnitud 5.6 grados al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El sismo en Oaxaca ocurrió a las 09:19 horas de este lunes, con una latitud de 16.44, longitud y una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con información del Sismológico Nacional.

El sismo fue percibido en la Ciudad de México, donde se activó la alerta sísmica, provocando que habitantes desalojaran inmuebles como medida preventiva.

Habitantes de la Ciudad de México salieron de sus hogares y oficinas, atendiendo los protocolos de evacuación; no obstante, algunos capitalinos confundieron el sismo real con el Simulacro Nacional que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio a conocer que se desplegaron los protocolos de emergencia correspondientes e informó que ya existe comunicación entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sismo sin afectaciones en la ciudad. Todo en calma. pic.twitter.com/GNNLxFJtAc — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 4, 2026

En tanto, la Agencia de Transformación Digital del Gobierno federal (ATDT) informó que la alerta sísmica en celulares no se activó esta mañana debido a que se encontraba en “mantenimiento rápido” ante el simulacro que habrá el miércoles.

“La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo”, reportó en su cuenta de X.

La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo.



El sistema se encuentra nuevamente arriba y… — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) May 4, 2026

Asimismo, la ATDT aseguró que tras el sismo ya el sistema de alertamiento se encuentra “nuevamente en funcionamiento”.

“El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento”, agregó.

Tras el movimiento telúrico de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta el momento no hay daños.

“Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”, escribió en X.

Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo. https://t.co/dg1HmGMvGd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 4, 2026

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FGR