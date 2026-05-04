¿Por qué no sonó la Alerta Sísmica en teléfonos celulares tras el sismo de HOY 4 de mayo?

Esta es la explicación de por qué no llegó la alerta sísmica a los teléfonos celulares.

Este lunes 4 de mayo, a tan solo un par de días del primer Simulacro Nacional de 2026, se registró un sismo con epicentro en Oaxaca que fue perceptible en la Ciudad de México. El movimiento telúrico provocó el encendido de la alerta sísmica, sin embargo, no llegó a los teléfonos celulares.

Aunque la alarma se escuchó a través de las bocinas instaladas en puntos estratégicos de las calles (lo que alertó a capitalinos y dio inició a los protocolos de evacuación), ésta no llegó a los teléfonos celulares como en ocasiones anteriores.

Capitalinos salen de sus domicilios ante encendido de alerta sísmica. ı Foto: Cuartoscuro

La ausencia de este sistema de alertamiento provocó dudas entre los usuarios de telefonía celular, pues aseguraron que, pese al pánico que provoca recibir esta alarma, es eficiente para quienes no cuentan con una bocina cercana a sus domicilios.

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Este es el motivo por el cual no sonó la Alerta Sísmica en los celulares HOY 4 de mayo

La Alerta Sísmica se activó alrededor de las 09:20 horas de este lunes 4 de mayo, y tomó por sorpresa a miles de mexicanos, tanto dentro como fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Como lo dicta el protocolo, inmediatamente después del encendido de la alerta, miles de personas salieron de sus domicilios y de sus centros de trabajo.

▶️ #VIDEO | Ella es Esperanza Flores, ciudadana de la CDMX, que reporta que la alerta sismica no sonó en teléfonos celulares; a su vez hace un llamado a que las autoridades salvaguarden la seguridad de los vecinos en donde habita.



📹: Luis Olivera pic.twitter.com/aY82Me8X8q — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 4, 2026

No obstante, muchos se preguntaron: ¿por qué no se recibió la alerta sísmica en los teléfonos celulares como en ocasiones anteriores?

Originalmente se especuló que pudo haber sido una falla, o una pausa para alistar las modificaciones de cara al primer Simulacro Nacional 2026, donde se probarán modificaciones al alertamiento por teléfono celular.

#ComunicadoCNPC📄



Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca activa protocolos de protección civil; al momento no se reportan daños ni personas lesionadas



🔹La percepción fue ligera en Oaxaca, Ciudad de México y Morelos pic.twitter.com/0Eofor56rF — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 4, 2026

Sin embargo, posteriormente, la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México aclaró que fue lo que sucedió. Según su explicación, al momento del sismo, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba “en mantenimiento rápido”.

“La ATDT informa que, al momento del sismo, ocurrido a las 09:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo. El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento”, explicó en una publicación.

⚠️La plataforma de alertamiento en celulares “se encontraba en mantenimiento”, informa la Agencia de Transformación Digital tras no activarse la alerta sísmica en dispositivos móviles esta mañana. pic.twitter.com/Ut8bKU72du — Azucena Uresti (@azucenau) May 4, 2026

Recordar que el Simulacro del 6 de mayo se llevará a cabo a las 11:00 horas y será a nivel nacional. Uno de sus principales objetivos es, precisamente, probar el nuevo sistema de alertamiento vía telefonía celular.

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