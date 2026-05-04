Rubén Rocha no tiene fuero y sigue en Sinaloa, con dispositivo de seguridad: Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en conferencia de prensa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que la protección otorgada a Rubén Rocha Moya derivó de una recomendación y no de una solicitud directa, tras los señalamientos contra funcionarios de Sinaloa.

“No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”, afirmó al explicar que la medida se sugirió por el perfil de Rocha Moya y por tratarse de un exfuncionario de una entidad como Sinaloa.

No obstante, Harfuch descartó que el Gobierno federal tenga datos sobre algún riesgo específico contra el gobernador con licencia.

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“No hay indicio de que pueda ser atacado o de que tenga alguna amenaza”, señaló.

El funcionario confirmó además que Rocha Moya no cuenta con fuero y precisó que es el único de los implicados con seguridad federal.

También dijo que, hasta donde tiene conocimiento, el gobernador con licencia permanece en Sinaloa.

Harfuch rechazó que existiera alguna sospecha previa del Gobierno federal hacia autoridades sinaloenses.

“No tenemos ningún indicio u obstrucción de ningún funcionario para realizar estas tareas de seguridad que fueron presentadas antes por el General Secretario y el Almirante Secretario”, sostuvo.

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