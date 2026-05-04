Alerta sísmica llega a altavoces, pero no a celulares

Altavoces del C5 emitieron la alerta sísmica en CDMX, pero celulares no notificaron a varios usuarios.

Usuarios de la Ciudad de México reportaron fallas en la recepción de alertas sísmicas en teléfonos celulares tras el sismo registrado la mañana de este lunes 4 de mayo, pese a que el aviso sí se escuchó en altavoces públicos de distintas zonas de la capital.

De acuerdo con reportes preliminares, el movimiento ocurrió a las 09:19 horas, con epicentro cerca de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

Tras el sismo, varias personas señalaron en redes sociales que esperaban una notificación automática en sus dispositivos móviles, pero solo escucharon el alertamiento tradicional en la vía pública.

Capitalinos salen de sus domicilios ante encendido de alerta sísmica. ı Foto: Cuartoscuro

Al respecto, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que, al momento del movimiento, la plataforma de alertamiento en celulares “se encontraba en mantenimiento rápido” como parte de los preparativos del Primer Simulacro Nacional 2026, previsto para el 6 de mayo.

“El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento”, indicó la ATDT.

⚠️La plataforma de alertamiento en celulares “se encontraba en mantenimiento”, informa la Agencia de Transformación Digital tras no activarse la alerta sísmica en dispositivos móviles esta mañana. pic.twitter.com/Ut8bKU72du — Azucena Uresti (@azucenau) May 4, 2026

La inconformidad surgió a tan solo dos días del Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas. Para ese ejercicio, autoridades capitalinas anunciaron la activación de 13 mil 998 altavoces del C5, además del envío de mensajes a teléfonos celulares, medios de comunicación y plataformas digitales.

▶️ #VIDEO | Ella es Esperanza Flores, ciudadana de la CDMX, que reporta que la alerta sismica no sonó en teléfonos celulares; a su vez hace un llamado a que las autoridades salvaguarden la seguridad de los vecinos en donde habita.



📹: Luis Olivera pic.twitter.com/aY82Me8X8q — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 4, 2026

Los comentarios en redes sociales se concentraron en una misma duda: por qué el sistema móvil no respondió en algunos equipos, aunque la alerta sí operó mediante bocinas urbanas. Hasta el momento, las autoridades no han difundido un balance específico sobre posibles fallas en la recepción de mensajes celulares durante el sismo.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/aAr9rE6Vow — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 4, 2026

El sistema de alertamiento por telefonía celular forma parte de la nueva estrategia nacional para emergencias. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el próximo simulacro incluirá un mensaje en pantalla con la palabra “Simulacro” y una señal sonora.

A diferencia de ejercicios previos, la leyenda “Alerta Presidencial” ya no aparecerá en el texto oficial.

Aunque el alertamiento móvil busca ampliar el alcance de los avisos ante emergencias, su funcionamiento puede variar por configuración del dispositivo, cobertura de red y disponibilidad técnica del sistema.

Esta condición abrió el debate entre usuarios que, tras el sismo, cuestionaron la confiabilidad del mecanismo a unos días de su prueba nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am