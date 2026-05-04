¿De cuánto fue el sismo de HOY 4 de mayo y dónde fue el epicentro?

A tan solo un par de días del primer Simulacro Nacional de 2026, este lunes 4 de mayo se registró un sismo que provocó el encendido de la alerta sísmica en la Ciudad de México.

El movimiento telúrico fue percibido en buena parte de la capital mexicana y algunas regiones del Estado de México, así como en otras entidades. No obstante, se informó que, contrario a ocasiones anteriores, no se recibió la alarma por teléfono celular.

Este sismo tomó por sorpresa a los capitalinos y mexicanos de otros estados, pues en solo dos días, el 6 de mayo, se realizará el Simulacro Nacional, con ejercicios de prevención y evacuación.

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Magnitud y epicentro del sismo de HOY 4 de mayo en México

La alerta sísmica en la Ciudad de México sonó alrededor de las 09:19 horas de este lunes 4 de mayo, después de lo cual, como marca el protocolo, cientos de trabajadores y ciudadanos evacuaron sus casas y centros de trabajo.

Posteriormente, se registró un sismo, que reportaron haber percibido en buena parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

#CiudadSegura | Tras la activación de la alerta sísmica y como resultado del sobrevuelo de los #Cóndores y los recorridos de elementos de la @SSC_CDMX en la #CDMX, no se reportan daños o afectaciones relevantes.



Nos mantenemos pendientes e informando ante cualquier… https://t.co/jlxu5e0AYs pic.twitter.com/l0LUvI4E5z — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 4, 2026

Minutos después, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), informó que se trató de un sismo de magnitud preliminar 6.0 localizado 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Sin embargo, poco después ajustó la magnitud, y especificó que fue un sismo magnitud 5.6, y que la distancia fue a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/1s0QNtQsrU — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que activó los protocolos de emergencia para evaluar y, en su caso, descartar daños por este movimiento telúrico.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, según información de la misma CNPC, “hasta el momento no se reportan daños ni víctimas”, escribió a las 09:28 horas.

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