Sismo activa alerta en cuatro estados de México; no hay daños reportados | VIDEOS

Un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Oaxaca activó este lunes los protocolos de Protección Civil en entidades del centro y sur del país, sin que hasta el momento existan reportes de daños materiales ni personas lesionadas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el sismo ocurrió a las 09:19:26 horas del 4 de mayo de 2026 y tuvo localización a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Tras el evento, la alerta sísmica sonó en Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y diversos municipios del Estado de México.

#Sismo Preliminar: Magnitud 6 a 14 km al Noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.



A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil para realizar una evaluación preliminar de la zona. https://t.co/CdUQc451wB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 4, 2026

Autoridades federales indicaron que los protocolos permanecen activos en los 125 municipios mexiquenses y en las entidades donde operó el sistema de alertamiento, con recorridos de inspección para verificar posibles afectaciones.

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La percepción del sismo tuvo intensidad ligera en Pinotepa Nacional, sin reporte de daños. En Ciudad de México y Morelos también ocurrió de forma leve, de acuerdo con el balance preliminar de la CNPC.

▶️ #VIDEO |🚨 Temblor en Palacio Nacional

📍 Medios de comunicación y personal de Hacienda desalojaron el recinto tras el movimiento.

📹: @yul_bonilla pic.twitter.com/ip40h4BFII — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 4, 2026

Personal operativo revisa servicios básicos e infraestructura estratégica en las zonas de influencia del sismo, con el objetivo de confirmar condiciones de seguridad para la población.

La dependencia llamó a la ciudadanía a mantener la calma, atender las indicaciones oficiales y evitar la difusión de rumores. Asimismo, la CNPC y la SSPC informaron que mantendrán monitoreo permanente y emitirán nuevas actualizaciones conforme cuenten con más datos verificados.

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FGR