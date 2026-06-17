Acuerdo con Irán abre un fondo por 300 mmdd para el territorio asiático

UN HOMBRE que regresa a su aldea hace el signo de la victoria sobre los escombros de su casa, destruida en Nabatiyeh, Líbano, ayer

Estados Unidos e Irán se preparan para firmar este viernes un memorando de entendimiento que contempla la creación de un fondo privado de 300 mil millones de dólares destinado a impulsar inversiones en territorio iraní, en lo que representa uno de los componentes económicos más relevantes del acuerdo marco alcanzado entre ambas partes.

De acuerdo con una fuente con conocimiento directo de las negociaciones informó a Reuters ayer que más de la mitad de esa cantidad ya cuenta con compromisos de financiamiento por parte de compañías de Estados Unidos, países árabes del Golfo, Asia, Sudamérica y África. El mecanismo, denominado Fondo de Reconstrucción y Desarrollo, no incluirá recursos públicos ni subvenciones gubernamentales y estará enfocado en sectores como energía, logística, manufactura y transporte.

EL DATO: IRÁN REANUDÓ el martes sus exportaciones de crudo por primera vez, después de dos meses, según informó la firma de inteligencia marítima TankerTrackers.

La propuesta surgió después de que Teherán planteara inicialmente una compensación de 400 mil millones de dólares por daños derivados de la guerra. Washington rechazó esa posibilidad y, posteriormente, tomó forma la idea de crear un instrumento privado para canalizar inversiones.

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El memorando previsto para los próximos 60 días funcionará como una hoja de ruta para negociar un acuerdo definitivo. Durante ese periodo, administradores e inversionistas trabajarán con autoridades iraníes para definir proyectos.

“Sólo se creará una vez que se firme el acuerdo final”, explicó una fuente vinculada a las conversaciones. Irán llega a esta nueva etapa con importantes recursos naturales y una economía que durante décadas ha permanecido limitada por sanciones internacionales. El país posee las segundas mayores reservas probadas de gas natural y las cuartas mayores reservas probadas de petróleo, además de una población de más de 92 millones de habitantes.

PROGRAMA NUCLEAR. Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, reiteró que el acuerdo garantiza que Teherán no desarrollará ni obtendrá armamento nuclear. “Lo único que realmente me importa es que Irán nunca tendrá un arma nuclear”, declaró durante la cumbre del G7 en Francia.

El magnate sostuvo que las negociaciones incluyeron discusiones específicas para impedir no sólo el desarrollo de este tipo de armamento, sino también su adquisición por cualquier vía. “No la van a desarrollar, no la van a comprar y no van a hacer nada relacionado con ella”.

También defendió el pacto preliminar al señalar que no contempla inversiones directas ni pagos estadounidenses hacia la República Islámica. Según su versión, el objetivo inmediato es consolidar un entorno que permita avanzar hacia una segunda fase de negociaciones centradas en asuntos nucleares, sanciones, así como seguridad regional.

PRESIÓN REGIONAL. Asimismo, Donald Trump pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, actuar con “responsabilidad” respecto al conflicto en Líbano y criticó operaciones militares que, a su juicio, complican el ambiente necesario para consolidar el entendimiento con Teherán.

“No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano”, manifestó. Donald Trump consideró que Benjamin Netanyahu debe ser más responsable y expresó preocupación por el número de víctimas derivadas de los enfrentamientos contra Hezbolá.

NO ESTOY satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hezbolá. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin DONALD TRUMP Presidente de EU



En tanto, Irán mantiene la exigencia de que Israel retire sus fuerzas de los territorios ocupados durante la guerra en Líbano. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que la conclusión del conflicto no puede considerarse completa mientras continúe la presencia militar israelí.

Las autoridades iraníes consideran que la situación libanesa está estrechamente vinculada al proceso de negociación con Washington. Sin embargo, funcionarios de EU señalaron que la retirada israelí no forma parte del acuerdo.

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A su vez, el cuartel general militar iraní advirtió que Israel debe detener su campaña contra Hezbolá o enfrentará una respuesta de las fuerzas armadas de la República Islámica.

PAÍS PELIGROSO. Asimismo, evaluaciones de inteligencia estadounidenses citadas por diversas fuentes concluyeron que Irán demostró durante el conflicto reciente que posee capacidad para bloquear el paso marítimo si así lo decide.

La posibilidad de un cierre del estrecho estratégico genera preocupación por sus efectos potenciales sobre los mercados energéticos y la economía global. Según las evaluaciones, Teherán conserva una parte importante de su capacidad militar, incluidos misiles, drones, lanzamisiles y embarcaciones rápidas que podrían utilizarse para obstaculizar el tránsito marítimo.

EL TIP: AUNQUE Trump anunció el acuerdo con Irán, el texto aún no se ha hecho público, lo que ha generado tensiones.

Aun así, funcionarios estadounidenses sostienen que Irán sólo podrá beneficiarse plenamente del acuerdo si mantiene abierta la vía marítima y cumple los compromisos asumidos.

Mientras se acerca la firma formal del memorando, las partes buscan convertir el entendimiento preliminar en un acuerdo definitivo que combine incentivos económicos, restricciones nucleares y mecanismos destinados a reducir las tensiones en una de las regiones más sensibles del planeta. El éxito de ese proceso dependerá de la capacidad de Washington y Teherán para resolver diferencias pendientes sobre seguridad regional, sanciones y los conflictos que siguen activos en Oriente Medio.