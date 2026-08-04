¿Quién es César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz acusado por Naldy Saldaña?

Naldy Saldaña presentó una denuncia en contra de César Sánchez Chavesta, el director musical de la agrupación peruana La Bella Luz, y este lunes compartió su testimonio en Magaly TV La Firme.

En redes sociales circula un video en el que se observa a Sánchez Chavesta realizando tocamientos indebidos a Naldy Saldaña, quien aseguró que no es la primera vez que esto ocurría.

Naldy precisa que no quería abandonar la agrupación, pero debido a que no se tomaron acciones en contra de Sánchez Chavesta presentó su renuncia al dueño de La Bella Luz, Óscar Custodio Chavesta.

La Fiscalía de Perú confirmó que se dio inicio a una investigación preeliminar en contra de Sánchez Chavesta, por presuntamente haber cometido ”tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de N. S.”.

Asimismo, señalaron que, de acuerdo con la fiscal provincial Leonor Clementina Azañeda Ramírez, Saldaña ya presentó la delcaración y grabaciones que se registraron en el local en donde sucedieron los hechos; además, ratificaron que brindaron protección a la víctima.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho-Zona Baja (Primer Despacho) inició investigación preliminar contra César Sánchez (50), director de la orquesta musical ‘La Bella… pic.twitter.com/XLBXPh1p6Y — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 4, 2026

La Bella Luz se pronuncia sobre la denuncia de Naldy Saldaña

La Bella Luz emitió un comunicado sobre la denuncia presentada por Saldaña, y aseguraron que separaron de sus funciones a su director de orquesta, César Sánchez Chavesta, y manifestaron su disposición para colaborar con las autoridades.

“Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia, acoso o conducta que atente contra la dignidad, la integridad y el bienestar de las personas. Expresamos nuestra solidaridad a la Srta. Naldy Saldaña, lamentando profundamente lo ocurrido y esperando que ninguna persona se vea afectada a situaciones similares” se lee en el comunicado.

César Sánchez Chavesta nació el 16 de noviembre de 1975, era director de orquesta de La Bella Luz, tecladista; y de acuerdo con la información que se conoce, primo del dueño y fundador de la agrupación, Óscar Custodio Chavesta.

Cancelan producción de miniserie de La Bella Luz

La productora Del Barrio se encontraba realizando una miniserie en la que se contaría toda la historia de La Bella Luz, la agrupación con tres décadas de trayectoria ha logrado destacar en Perú y en otras latitudes; sin embargo, esto cambió con la denuncia en contra de Chavesta.

Por medio de un comunicado, Del Barrio Producciones informó que suspenderían el proyecto de serie basado en la historia de la Orquesta La Bella Luz debido a la denuncia que realizó la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación.

Precisaron que no podrían avanzar con el proyecto audiovisual mientras Sánchez Chavesta continuara formando parte de la agrupación, pues como productora tienen “una politica de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, hostigamiento o violencia de género”.

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