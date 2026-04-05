Wilson Palma, alcalde de Coihueco, Chile, enfrenta denuncia por acoso sexual y laboral

El alcalde de Coihueco, Wilson Palma, enfrenta una querella judicial luego de ser acusado por una funcionaria municipal de presunto acoso sexual, hostigamiento laboral y conductas intimidatorias que, según la denuncia, se prolongaron durante varios meses. El caso fue revelado por BioBio Chile Investigaciones y ya se encuentra en manos del Juzgado de Garantía de Chillán.

De acuerdo con el medio de comunicación de aquel país, la denunciante, identificada como “N”, acusa a Wilson Palma, actual alcalde de Coihueco, de haber sostenido una conducta insistente y fuera de los límites profesionales, con mensajes personales, comentarios afectivos no correspondidos, solicitudes de videollamadas y un trato que describe como “controlador, celoso y obsesivo”.

La querella señala que Palma le escribía incluso durante la madrugada o fuera de la jornada laboral. En varios de los mensajes adjuntados como evidencia, la funcionaria expresa con claridad su incomodidad y le pide detener ese tipo de acercamientos. Pese a ello, la conducta habría continuado.

Según la acusación, el alcalde también la habría invitado insistentemente a encuentros personales, incluso cuando ella ya había rechazado esas propuestas. La denuncia sostiene que, tras las negativas, el comportamiento del edil se volvió más agresivo e intimidante, afectando de manera directa el ambiente laboral y la estabilidad emocional de la trabajadora.

Wilson Palma, actual alcalde de Coihueco, Chile ı Foto: Facebook Ilustre Municipalidad de Coihueco

En uno de los intercambios incluidos en el expediente, la mujer le deja claro que ciertos comentarios “no le gustan”, mientras que él insiste en expresarle cercanía emocional. Más adelante, luego de un nuevo rechazo, Palma le habría reclamado por su actitud y cuestionado la distancia que ella intentaba marcar.

La funcionaria asegura que el impacto fue más allá del plano laboral. Con el paso de los meses, comenzó a presentar afectaciones físicas y psicológicas, además de modificar su forma de vestir para intentar pasar desapercibida. Finalmente, terminó con licencia médica por problemas de salud mental.

La denuncia también menciona una presunta represalia administrativa, luego de que “N” decidiera no acudir a una citación en la oficina del alcalde por temor a una nueva situación incómoda. Posteriormente, recibió una amonestación por inasistencia.

Además, el escrito sostiene que Palma habría sido visto en reiteradas ocasiones cerca del domicilio de la denunciante. La mujer solicita que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades, al advertir que podría tratarse de un patrón de conducta.

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LMCT