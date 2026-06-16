Un muerto tras el desplome de avión privado en autopista de Laredo, Texas | VIDEO

Al menos una persona murió tras el desplome del avión privado registrado este martes en una autopista de Laredo, Texas. Otras cinco personas sobrevivieron, fueron trasladadas a un hospital y se reportan estables.

En una breve conferencia de prensa, el investigador del Departamento de Policía de Laredo, José Baeza, informó que el incidente ocurrió antes de las 22:00 horas, cuando la aeronave se estrelló en la autopista Loop 20 por un aparente “problema mecánico”.

El avión era un Cessna Citation Latitude y había despegado del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, en Baja California Sur, según la plataforma FlightAware.

Al caer, el avión golpeó a un vehículo que en ese momento circulaba por la carretera. Aunque no se reportaron heridos en tierra, cinco agentes fueron trasladados al hospital por inhalación de humo.

“El Loop 20 va a estar cerrado completamente toda la noche, toda la madrugada y probablemente buen parte del día de mañana [17 de junio]″, informó Baeza.

Un video publicado en redes sociales muestra el avión volcado en un costado, tras estrellarse contra una barrera de la autopista. La cola se había desprendido del fuselaje, y parte de la estructura se encontraba envuelta en llamas.

En la grabación se observa a autoridades y civiles que mientras intentaban desesperadamente romper la ventana de la cabina para liberar a los ocupantes.

🔴 #AHORA | Un avión privado con 20 personas abordo se despista y colisiona en Texas. pic.twitter.com/aLTPmp7vM1 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 17, 2026

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Con información de Associated Press.

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cehr