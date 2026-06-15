Se estrella bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EU al despegar en base Edwards en California

Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló durante el despegue en California.

Un avión bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este poco después de despegar de la base aérea Edwards, ubicada al sur de California.

El incidente ocurrió después de las 11:00 horas, cuando ocho personas viajaban a bordo de la aeronave para realizar una misión de prueba rutinaria. De acuerdo con información preliminar, no habría sobrevivientes .

“Los primeros indicios apuntan a que el accidente fue fatal. Personal de emergencia se encuentra en el lugar y las autoridades están trabajando para localizar a todos los ocupantes. El accidente está siendo investigado", informó la Base de la Fuerza Aérea Edwards en un breve comunicado.

‼️ Official release regarding today's B-52 crash at Edwards. Our thoughts and prayers are with the families and unit members at this time.



More information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/410V2gqCFv — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026

Previamente, la Fuerza Aérea informó en la red social X que los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro, que provocó el cierre de la pista de aterrizaje y la desviación de otras aeronaves que se dirigían al aeródromo.

“Todos los pases de visitantes no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se enfoque completamente en las operaciones de respuesta a emergencias”, agregó en otra publicación.

Fotografías compartidas por la agencia Reuters muestran una densa nube de humo negro que se elevó sobre el cielo desierto de Mojave, visible a varios kilómetros de distancia del lugar del accidente.

Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló durante el despegue en California. ı Foto: Reuters

Otras fotografías muestran el terreno calcinado a un costado de lo que parece ser una pista de aterrizaje. Además, se aprecia que prácticamente no quedaron restos visibles de la aeronave, mientras algunos vehículos de emergencia permanecían en las inmediaciones.

Se estrella bombardero de Estados Unidos tras despegar de la Base Aérea Edwards en California. ı Foto: AP

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cehr