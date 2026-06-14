Avioneta con paracaidistas se estrella en Missouri, EU; mueren los 12 ocupantes | VIDEO

Equipos de emergencia trabajan en la zona donde una avioneta con paracaidistas se estrelló cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, Missouri.

Una avioneta, donde viajaban a bordo 12 paracaidistas, se estrelló este domingo cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en Missouri, Estados Unidos, hechos por los cuales perdieron la vida todos los ocupantes.

De acuerdo con información de la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri, el siniestro ocurrió en una zona cercana a la carretera Business Interstate 49, al sur de Kansas City.

Al lugar de los hechos acudieron al lugar del accidente junto con elementos del Departamento de Policía de Butler y la Oficina del Sheriff del condado Bates.

De acuerdo con el sargento de la Patrulla de Carreteras de Missouri, Justin Ewing, los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 11:30 horas (local) sobre una aeronave que había caído y estaba envuelta en llamas.

A su llegada, los equipos lograron extinguir el incendio poco después del impacto.

🇺🇸 | URGENTE: 12 personas murieron después de que un avión que transportaba a 11 paracaidistas y un piloto se estrelló cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler en Butler, Missouri. pic.twitter.com/E4YDbPALI6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 14, 2026

La aeronave transportaba a personas que tenían previsto realizar paracaidismo, según las autoridades.

El administrador interino del aeropuerto, Dennis Jacobs, explicó que el avión acababa de despegar cuando realizó un giro hacia la izquierda y perdió altura.

De acuerdo con su versión preliminar, la aeronave pudo haber intentado dirigirse hacia una carretera para realizar un aterrizaje de emergencia antes de caer.

Aún no están claras causas del accidente

El aparato era operado por Skydive Kansas City y correspondía a un modelo Pacific Aerospace 750XL, una aeronave turbohélice monomotor utilizada con frecuencia para actividades de paracaidismo.

Registros de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indican que el avión fue fabricado en 2010.

Autoridades estatales acordonaron el área del accidente mientras la NTSB y la FAA investigan las causas del siniestro. ı Foto: ABC Affiliate KMBC via Reuters

Además, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) informó que inició la recopilación de información y enviaría investigadores para determinar las causas del accidente. La FAA también participará en las indagatorias.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad, edad ni lugar de origen de las víctimas. Tampoco se ha establecido qué factores provocaron la caída de la aeronave.

El Aeropuerto Memorial de Butler, ubicado en una comunidad de aproximadamente 4 mil 300 habitantes, permanecerá cerrado mientras continúan las investigaciones, mientras que las autoridades mantienen restricciones en vialidades cercanas al sitio del impacto.

Con información de The Associated Press.

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