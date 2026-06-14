Volcadura de microbús en la México - Pachuca deja al menos 14 personas heridas | VIDEO

Un vehículo de transporte tipo microbús se volcó sobre la autopista México - Pachuca, hechos por los que resultaron 14 personas lesionadas y que ya atienden las autoridades del Estado de México, sin registro de fallecidos o heridos graves.
Medios locales reportaron que, poco antes del mediodía de este domingo, un camión de pasajeros tipo microbús perdió el control y se volcó en la citada autopista, con dirección a CDMX, a la altura de San José, sobre el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
En imágenes compartidas por medios digitales, se aprecia el camión completamente volcado, con las llantas hacia el cielo, y visibles destrozos en toda la carrocería.
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Según medios, ciudadanos se acercaron a ayudar mientras llegaban los equipos de seguridad, los cuales arribaron poco después. En las imágenes, se aprecia la presencia de policía y ambulancias en el lugar de los hechos.
Poco después, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México informó que acudió al lugar de los hechos para atender a los lesionados.
Así, informó que se reportaron 14 personas lesionadas, sin registro de personas fallecidas.
Detalló que al lugar acudieron cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno, quienes realizaron labores de valoración, atención prehospitalaria y apoyo a las personas lesionadas.
“Se exhorta a la población a permitir el paso de los vehículos de emergencia, atender las indicaciones de las autoridades y considerar posibles afectaciones a la circulación en la zona”, concluyó Protección Civil del Edomex.
Fuentes extraoficiales aumentan el número de heridos a 15, si bien esto no ha sido confirmado por autoridades mexiquenses. Asimismo, se desconoce hasta el momento si ha habido personas trasladadas a hospitales.
Tampoco se conoce el estado de salud del conductor de la unidad.
“Vienen jugando con la vida de nosotros”, acusa usuario afectado
Óscar, uno de los pasajeros que iba en la unidad cuando ocurrió el accidente, acusó que el mismo fue resultado de descuidos del conductor y falta de atención a la seguridad.
Entrevistado por el diario El Universal, Óscar dijo que el conductor de la unidad accidentada iba manejando a exceso de velocidad y mirando su teléfono celular.
“El chamaco viene en el teléfono, mira todo el desm… que ocasionó. Venía muy rápido, antes del accidente ya iba a estrellarse, ya le había agarrado la curva. Vienen en el teléfono y son chamacos. No traen nada, no traen equipo, vienen jugando con la vida de nosotros”, dijo Óscar al citado medio.
Incluso, el afectado dijo que, minutos antes, los pasajeros ya habían sido bajados de otra unidad que se encontraba en mal estado.
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