Volcadura de microbús en la México - Pachuca deja al menos 14 personas heridas | VIDEO

Vuelca microbús sobre la México - Pachuca, a la altura de Tlalnepantla, Edomex; hay 14 heridos.

Un vehículo de transporte tipo microbús se volcó sobre la autopista México - Pachuca, hechos por los que resultaron 14 personas lesionadas y que ya atienden las autoridades del Estado de México, sin registro de fallecidos o heridos graves.

Medios locales reportaron que, poco antes del mediodía de este domingo, un camión de pasajeros tipo microbús perdió el control y se volcó en la citada autopista, con dirección a CDMX, a la altura de San José, sobre el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

🚨 Volcadura de microbús en la México-Pachuca, a la altura de Av. San José, en #Tlalnepantla.



Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional y Policía atienden la emergencia.



Al menos 15 personas lesionadas.



Fuerte afectación vial con dirección a la #CDMX.#HalcónOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/nntS8FG167 — Halcon (@HalconOnce) June 14, 2026

En imágenes compartidas por medios digitales, se aprecia el camión completamente volcado, con las llantas hacia el cielo, y visibles destrozos en toda la carrocería.

Según medios, ciudadanos se acercaron a ayudar mientras llegaban los equipos de seguridad, los cuales arribaron poco después. En las imágenes, se aprecia la presencia de policía y ambulancias en el lugar de los hechos.

🚌⚠️🚨 VOLCADURA DE MICROBÚS



Se acaba de voltear un microbús en la Autopista México-Pachuca, a la altura de la Avenida San José (San José Ixhuatepec), en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. El incidente ocurrió hace apenas unos minutos; hay un carril afectado pic.twitter.com/25wibbZ6tg — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) June 14, 2026

Poco después, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México informó que acudió al lugar de los hechos para atender a los lesionados.

Así, informó que se reportaron 14 personas lesionadas, sin registro de personas fallecidas.

Detalló que al lugar acudieron cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno, quienes realizaron labores de valoración, atención prehospitalaria y apoyo a las personas lesionadas.

🚨 Un microbús de transporte público quedó completamente destrozado tras volcarse sobre la autopista México-Pachuca, con dirección a la #CDMX.



Equipos de emergencia laboran en la zona para el rescate y traslado de los pasajeros lesionados. De manera preliminar, se reportan al… pic.twitter.com/9ck6m0KW4D — Valkiria On Line (@valkiriaonline) June 14, 2026

“Se exhorta a la población a permitir el paso de los vehículos de emergencia, atender las indicaciones de las autoridades y considerar posibles afectaciones a la circulación en la zona”, concluyó Protección Civil del Edomex.

Fuentes extraoficiales aumentan el número de heridos a 15, si bien esto no ha sido confirmado por autoridades mexiquenses. Asimismo, se desconoce hasta el momento si ha habido personas trasladadas a hospitales.

Tampoco se conoce el estado de salud del conductor de la unidad.

De manera coordinada con cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno, se realizan acciones de valoración, atención prehospitalaria y apoyo a las personas lesionadas. De forma preliminar, se reportan 14 personas lesionadas, sin registro de personas fallecidas. — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 14, 2026

“Vienen jugando con la vida de nosotros”, acusa usuario afectado

Óscar, uno de los pasajeros que iba en la unidad cuando ocurrió el accidente, acusó que el mismo fue resultado de descuidos del conductor y falta de atención a la seguridad.

Entrevistado por el diario El Universal, Óscar dijo que el conductor de la unidad accidentada iba manejando a exceso de velocidad y mirando su teléfono celular.

🔴Accidente en la México-Pachuca.



La volcadura de un microbús en el municipio de Tlalnepantla dejó al menos 14 personas lesionadas la mañana de este domingo.



Tras el impacto, varios pasajeros quedaron sobre el asfalto.



“Vienen jugando con la vida de nosotros”, dice uno de los… pic.twitter.com/ZX7djus3Kw — Azucena Uresti (@azucenau) June 14, 2026

“El chamaco viene en el teléfono, mira todo el desm… que ocasionó. Venía muy rápido, antes del accidente ya iba a estrellarse, ya le había agarrado la curva. Vienen en el teléfono y son chamacos. No traen nada, no traen equipo, vienen jugando con la vida de nosotros”, dijo Óscar al citado medio.

Incluso, el afectado dijo que, minutos antes, los pasajeros ya habían sido bajados de otra unidad que se encontraba en mal estado.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am