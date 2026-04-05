¿Quienes eran los turistas que fallecieron en accidente en Acapulco?

Al menos seis integrantes de una familia perdieron la vida en accidente en Acapulco.

Un accidente ensombreció las vacaciones de Semana Santa en Acapulco, Guerrero, cuando una camioneta volcó sobre el Viaducto Diamante, lo que provocó la muerte de seis personas, todas integrantes de una familia que se dirigía a su descanso en la famosa playa mexicana.

De acuerdo con lo reportado en su momento, una llanta del vehículo se ponchó, lo que hizo que el conductor perdiera el control y, en consecuencia, volcara la camioneta. En el lugar fallecieron cuatro personas, pero otras dos perdieron la vida horas después.

Accidente en Viaducto Diamante, en Acapulco, deja al menos seis muertos. ı Foto: PC Guerrero (vía Quadratin)

Los hechos provocaron conmoción no solo en Guerrero, sino a nivel nacional, pues lo que iba a ser un divertido viaje familiar de Semana Santa terminó convertido en una de las tragedias más lamentables de este fin de semana.

¿Quiénes eran las personas que fallecieron en accidente en Acapulco?

Aproximadamente al mediodía del viernes 3 de abril, una camioneta con placas del Estado de México volcó cerca de la caseta de la autopista Viaducto - Zona Diamante, a la altura de Metlapil, en el municipio guerrerense de Acapulco.

En el lugar perdieron la vida cuatro personas, entre ellas una menor de edad, mientras que otras dos fallecieron horas después. Además, al menos otras siete resultaron heridas.

🚨 Accidente grave en Acapulco



Ocurrió en el Viaducto Diamante, a la altura de la caseta de Metlapil



Reportes preliminares indican al menos 3 personas fallecidas y varios lesionados



El vehículo involucrado portaba placas del Estado de México pic.twitter.com/mEJgr5xpEJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 3, 2026

Pero, ¿quiénes son los seis fallecidos por este accidente? Autoridades del Estado de México han mantenido reservada la identidad de las personas fallecidas por respeto a sus familiares.

Sin embargo, reportes locales han permitido conocer algunos datos. Así, se sabe hasta el momento que la familia era originaria de Xonacatlán, Estado de México, y que estaba compuesta por:

Cuatro adultos : dos hombres y dos mujeres, quienes murieron de forma instantánea; una de ellas, de nombre Lesly Pedraza , según reportes

Dos menores de edad : Una niña de aproximadamente 10 años, que murió en el lugar, y otro menor que falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas

Una mascota: Un perrito que viajaba con la familia, quien también falleció

Lo que sí se ha dado a conocer es el nombre de dos de las personas sobrevivientes. En redes sociales, se está pidiendo ayuda para contactar a sus familiares. Se trata de Teresa González Calderón y Priscila Pedroza Romero.

Ambas se encuentran hospitalizadas en el Hospital General de Renacimiento “Donato G. Alarcón” y, según piden usuarios de redes sociales, se solicita la presencia de sus familiares de manera urgente. Para ello, han puesto a disposición el número telefónico: 744 672 5694.

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