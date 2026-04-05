Registran alta afluencia e incidentes en carreteras en domingo que termina Semana Santa

Carreteras del país registran alta afluencia este domingo 5 de abril, día que se conmemora el Domingo de Resurrección o de Pascua y que marca el fin de la Semana Santa, por lo que miles de familias regresan a sus hogares para volver a sus actividades diarias.

Así lo reportó Caminos y Puentes Federales (Capufe) en redes sociales, donde informó que se ha registrado “carga vehicular” en algunas carreteras por “periodo vacacional”.

Particularmente, informó que esta carga vehicular se registró en:

Autopista Cuernavaca - Acapulco

Autopista México - Cuernavaca

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Cuernavaca. Continúa carga vehicular intensa, por periodo vacacional. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 5, 2026

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠 #AutMéxicoCuernavaca, dirección CDMX. Continúa carga vehicular, por periodo vacacional. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 5, 2026

Al cierre de esta nota, Capufe no ha informado alta afluencia en otras autopistas, si bien se espera que, a lo largo del día, el tráfico aumente en otras vialidades que van desde y hacia la Ciudad de México, como las autopistas México - Pachuca y México - Puebla.

Por otro lado, Capufe informó que este domingo se han registrado incidencias que afectan la circulación, como un accidente en el kilómetro 85 del Libramiento Cuernavaca, que consistió en el choque de un vehículo contra un muro central, lo cual provocó un cierre a la circulación en carriles centrales.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Libramiento Cuernavaca, km 85, dirección CDMX. Cierre a la circulación en carriles centrales por atención de accidente (choque contra muro central). Circulación por carriles laterales. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con… — CAPUFE (@CAPUFE) April 5, 2026

También, en la ya mencionada México - Cuernavaca, se registró un incidente similar, a la altura del kilómetro 58 dirección Ciudad de México, lo que provocó una reducción de carriles.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 58, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 5, 2026

Asimismo, se registró presencia de manifestantes en la caseta Suchixtlahuaca de la autopista Tehuacán - Oaxaca, lo que provocó un cierre de carriles en ambos sentidos. Se desconoce cuáles son las exigencias de este grupo.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN🟠

Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Suchixtlahuaca. Reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 5, 2026

Por otro lado, Guardia Nacional Carreteras informó sobre accidentes en otras carreteras, particularmente en la Villahermosa - Ciudad del Carmen, donde se registró el choque de un camión de carga contra la contención, a la altura del kilómetro 08.

#TomePrecauciones en #Tabasco se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 008+900, de la carretera Villahermosa- Ciudad del Carmen. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/a0DbEUQlpy — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 5, 2026

También, en la carretera Libramiento Guaymas, donde, a la altura del kilómetro 13, se registró un cierre parcial de circulación por la volcadura de un tráiler.

#TomePrecauciones en #Sonora se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 013+200, de la carretera Libramiento Guaymas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/HLBqiLBbSJ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 5, 2026

Estos eventos afectan la circulación en uno de los días con mayor afluencia en carreteras, pues es el día en el que se termina el asueto de Semana Santa para miles de trabajadores, por lo que regresan a sus hogares para continuar con sus actividades.

Esta misma afluencia alta de vehículos se espera también para el próximo fin de semana, pues será hasta el domingo 12 de abril que terminen oficialmente las vacaciones de Semana Santa para miles de estudiantes de nivel básico.

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