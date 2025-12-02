¿Cuándo es la Semana Santa 2026 y qué día empiezan las vacaciones?

¡El año está a punto de terminar! Quiere decir que aún queda un periodo vacacional en diciembre y, por supuesto, la celebración de las esperadas fiestas decembrinas. Pero, si consideras que no saldrás de vacaciones en este periodo, ¡no te preocupes! La Semana Santa de 2026 ya no está tan lejos.

La Semana Santa es una tradición católica que se celebra en diferentes países, y que en México se caracteriza, entre otros puntos, por su extenso periodo vacacional, que para estudiantes de educación básica puede ser hasta de dos semanas.

Aspecto de una playa en Guerrero durante Semana Santa. ı Foto: Cortesía

Así que los días de Semana Santa son las primeras vacaciones del año, y si quieres ir planeando tus descansos del 2026, toma nota de cuándo es, cuándo comienza y termina este periodo.

Semana Santa 2026: Estos son los días del periodo de asueto en México

La Semana Santa es un periodo de asueto que se conmemora los primeros meses del año, con el objetivo de recordar los días de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, de gran importancia para la comunidad cristiana en México.

Semana Santa se caracteriza por conmemoraciones religiosas. ı Foto: Adobe Stock

Este periodo abarca desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, y abarca diversas conmemoraciones religiosas. Una de las más famosas ocurre en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, donde año con año se celebra una representación de la Pasión de Cristo.

Además, en México, la Semana Santa también es motivo de un periodo vacacional, el cual, si bien no es obligatorio para los trabajadores, sí es habitual en muchas empresas. Además, los estudiantes de educación básica sí toman este periodo de descanso, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Semana Santa se caracteriza por conmemoraciones religiosas. ı Foto: Eduardo Cabrera y Cuartoscuro

Entonces, ¿cuándo es la Semana Santa 2026 en México? Considerando que inicia el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera, el próximo año este periodo comienza el 29 de marzo de 2026 y termina el domingo 5 de abril de 2026.

Las fechas clave de la Semana Santa 2026 en México son:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril (día oficial de descanso en México)

Sábado de Gloria: 4 de abril.

Domingo de Resurrección: 5 de abril

En gris, los días de Semana Santa de 2026 que serán vacaciones, según el calendario de la SEP. ı Foto: Captura de pantalla

Además, de acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones por Semana Santa en 2026 se extenderán del 30 de marzo al 10 de abril, ¡así que serán dos semanas de descanso!

