Reportan muerte de 4 turistas en Acapulco por ‘mar de fondo’

Miles de turistas disfrutan de las playas del puerto de Acapulco

La temporada vacacional de Semana Santa 2026 en el puerto de Acapulco acumula al menos cuatro turistas muertos como consecuencia del fenómeno de mar de fondo, que ha generado condiciones peligrosas en distintas playas del destino turístico.

De acuerdo con reportes locales, las víctimas han perdido la vida en distintos puntos del litoral tras ser arrastradas por el fuerte oleaje, en incidentes que se han registrado a lo largo de los últimos días, en medio de una alta afluencia de visitantes.

Las playas de Acapulco lucen abarrotadas tras un repunte del 15% en la llegada de turistas durante este periodo vacacional. ı Foto: Gobierno Guerrero

Uno de los casos más recientes ocurrió en Playa Mimosa, donde dos turistas de origen chino murieron luego de ingresar al mar y ser sorprendidos por las corrientes. Un tercer acompañante fue rescatado con vida por elementos de la Secretaría de Marina.

Estos hechos se suman a otros incidentes previos ocurridos durante la misma semana, con lo que el saldo total asciende a al menos cuatro fallecidos, todos vinculados a las condiciones adversas del mar.

Sin embargo, esa información se ha difundido de manera extraoficial, y no hay confirmación de autoridades que acredite el deceso de los turistas.

El fenómeno de mar de fondo ha provocado olas de gran tamaño y corrientes de retorno, lo que incrementa el riesgo incluso para personas que ingresan en zonas aparentemente tranquilas.

Protección Civil alerta por riesgo en playas

Autoridades de Protección Civil han reiterado el llamado a turistas y población local a evitar ingresar al mar mientras se mantengan las condiciones de mar de fondo.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Respetar la colocación de banderas rojas en playas

No nadar en zonas no vigiladas

Atender las indicaciones de salvavidas y autoridades

Evitar introducirse al mar bajo efectos del alcohol

Las autoridades han advertido que este fenómeno puede generar corrientes invisibles que arrastran a los bañistas mar adentro, incluso cuando el oleaje no parece extremo.

Asimismo, se mantiene un operativo de vigilancia y rescate en distintas playas del puerto, donde elementos de seguridad y cuerpos de emergencia han realizado múltiples intervenciones para auxiliar a turistas en riesgo.

El incremento de visitantes durante Semana Santa coincide con la presencia del mar de fondo, lo que ha derivado en un escenario de mayor exposición al riesgo en playas de Acapulco.

Aunque el fenómeno es recurrente en las costas del Pacífico mexicano, su impacto durante periodos vacacionales suele reflejarse en un aumento de incidentes, especialmente cuando no se acatan las recomendaciones oficiales.

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MSL