Derrumbe de carpa durante celebración religiosa en Virginia deja un muerto y 22 heridos

Una persona murió y otras 22 resultaron heridas luego del colapso de una carpa instalada en una iglesia del estado de Virginia, en Estados Unidos, mientras se realizaba un servicio religioso al aire libre. El accidente ocurrió la tarde del viernes 12 de junio, en medio de una tormenta con fuertes vientos que azotó la región.

La emergencia se registró en la comunidad de Moneta, en el condado de Bedford, donde la EastLake Community Church celebraba su vigésimo aniversario con un evento especial. Al lugar acudieron bomberos, paramédicos y corporaciones de rescate, que activaron un protocolo de atención para múltiples víctimas debido al número de personas afectadas.

Autoridades locales informaron que 11 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona, mientras que otras 11 recibieron atención médica en el sitio por lesiones consideradas menores. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida.

Tent Collapse at Virginia Church Service Leaves One Dead, 22 Injured



Strong winds brought down an outdoor structure during EastLake Community Church’s anniversary event in Bedford County, officials say. #WashingtonEye pic.twitter.com/CoXRrDiFY6 — Washington Eye (@washington_EY) June 13, 2026

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, el incidente ocurrió alrededor de las 18:45 horas, cuando una tormenta acompañada de fuertes ráfagas de viento, lluvia y actividad eléctrica comenzó a afectar la zona.

El pastor principal de la congregación, Troy Keaton, explicó que momentos antes del accidente se había pedido a los asistentes regresar a sus vehículos debido al deterioro de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, una ráfaga de viento levantó la estructura y provocó que se desplomara sobre parte de los asistentes.

Los servicios de emergencia del condado de Bedford calificaron inicialmente la situación como un evento con múltiples víctimas y desplegaron un amplio operativo para rescatar a las personas atrapadas y atender a los lesionados.

La iglesia celebraba 20 años de existencia

La EastLake Community Church realizaba una ceremonia especial por su vigésimo aniversario, motivo por el cual había instalado una carpa con capacidad aproximada para mil 500 personas.

Tras la tragedia, el pastor Troy Keaton expresó sus condolencias a los familiares de la víctima mortal y aseguró que la congregación se encuentra consternada por lo sucedido.

“Tenemos el corazón roto por la familia de nuestro hermano que perdió la vida”, señaló el líder religioso en un mensaje difundido después del accidente.

Las autoridades del condado informaron que la estructura había sido inspeccionada y aprobada por la División de Inspecciones de Edificios apenas tres días antes del incidente.

Por ahora, las investigaciones continúan para determinar si las condiciones meteorológicas fueron el único factor que provocó el colapso de la carpa o si existieron otras circunstancias que contribuyeron a la tragedia.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, lamentó lo ocurrido y aseguró que su administración mantiene coordinación con los equipos de emergencia para brindar apoyo a las víctimas y a la comunidad afectada.

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MSL