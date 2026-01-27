Aumentan las muertes por tormenta invernal

Se observa nieve y hielo cubriendo árboles y calles durante el paso de una tormenta invernal, el pasado 25 de enero, en Oxford, Mississippi.

Estados Unidos enfrenta un severo temporal invernal tras el paso de la tormenta Fern, un sistema que ha provocado temperaturas gélidas récord, afectaciones generalizadas en servicios básicos y una fuerte disrupción en el transporte aéreo. Hasta ayer las autoridades confirmaron al menos 22 muertes relacionadas con el frío extremo, mientras más de 800 mil personas permanecían sin suministro eléctrico y miles de vuelos fueron cancelados o retrasados en todo el país.

Las víctimas mortales se han registrado en distintos estados por causas vinculadas a la exposición al frío, accidentes y labores realizadas en condiciones extremas. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que al menos cinco personas fallecieron a la intemperie durante el fin de semana, aunque las causas exactas continúan bajo investigación. El funcionario subrayó la vulnerabilidad de las personas sin hogar ante el descenso de la temperatura.

El Dato: Aeropuertos como Laguardia y JFK en NY, Dulles en Washington, Forth Worth en Dallas, Logan en Boston y el de Filadelfia recuperaron cierto nivel de actividad ayer.

Mientras que en Louisiana, dos hombres murieron por hipotermia, según el Departamento de Salud estatal. En Massachusetts, una máquina quitanieves atropelló a una pareja que caminaba por un estacionamiento; la mujer, de 51 años, perdió la vida y su esposo, de 47, fue hospitalizado. En tanto, en Dayton, Ohio, un operario murió tras ser embestido por una quitanieves en un terreno privado.

También se reportaron decesos en Pensilvania, donde tres personas de entre 60 y 84 años fallecieron mientras retiraban nieve. En Texas, dos adolescentes murieron en accidentes de trineo, mientras que en Kansas una maestra de 28 años fue encontrada sin vida y cubierta de nieve tras salir de un bar. A su vez, en Austin, una persona murió por aparente hipotermia cuando intentaba resguardarse en una gasolinera abandonada.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de frío extremo desde Montana hasta Florida. En numerosas localidades, los termómetros descendieron hasta 18 grados Celsius bajo cero. Los pronósticos indicaron que los 48 estados continentales registrarían una temperatura mínima promedio de -12.3 °C, la más baja desde enero de 2014. En ciudades como Nueva York se rompieron registros recientes, con hasta 28 centímetros de nieve acumulados en Central Park.

22 personas fallecieron debido a la tormenta

Asimismo, más de 6 mil 400 vuelos fueron cancelados o retrasados ayer, mientras que el domingo se registró el peor día para la aviación estadounidense desde la pandemia de covid-19, con más de 11 mil cancelaciones y 17 mil demoras. El secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, señaló que espera que la red aérea comience a normalizarse el miércoles, conforme mejoren las condiciones climáticas.

En tanto, los cortes de electricidad afectaron principalmente al sur del país. De acuerdo con plataformas de monitoreo, alrededor de 800 mil hogares y negocios permanecían sin energía eléctrica el lunes, con Tennessee, Mississippi y Luisiana entre los estados más impactados. Autoridades locales advirtieron que en algunas comunidades la restauración del servicio podría tardar al menos una semana.

Mientras el sistema de tormentas se desplaza hacia el Atlántico, una masa de aire ártico continúa descendiendo desde Canadá, prolongando las temperaturas bajo cero durante varios días más. Las autoridades mantienen alertas y operativos de emergencia ante un escenario que sigue representando riesgos significativos para millones de personas en Estados Unidos.