Se adiciona

Crean nuevo festivo nacional en Colombia este 2026 ¿Cuándo es?

Ahora serán 19 días festivos; se busca activar el turismo en Chiquinquirá

Nuevo festivo nacional en Colombia
Nuevo festivo nacional en Colombia Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

En Colombia se adicionó un día festivo nacional que comenzará a celebrarse desde este 2026 por medio de una iniciativa de ley que ya fue aprobada por el Congreso y sancionada por el Gobierno.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro ratificó que la nueva fecha quede establecida en la Ley 2578 del 1 de junio del 2026, por lo que a partir de este año el 9 de julio será un descanso obligatorio remunerado.

Este día declara que el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá será un día festivo de carácter nacional, por lo que será obligatorio que las y los trabajadores del sector público y privado tengan un descanso con pago.

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Esta celebración permitirá que las y los trabajadores disfruten de un puente, esto debido a que este 2026 el 9 de julio es jueves, el día festivo se traslada al lunes 13 de julio debido a la Ley Emiliani.

Ley para el homenaje del municipio de Chiquinquirá
Ley para el homenaje del municipio de Chiquinquirá ı Foto: Captura de pantalla

Calendario oficial de días festivos en Colombia

Los días festivos oficiales a nivel nacional en Colombia pasarán de 18 a 19, por lo que ahora serán los siguientes:

  1. 1 de enero: Año nuevo
  2. 12 de enero: Dá de los Reyes Magos
  3. 23 de marzo: Dáa de San José
  4. 2 de abril: Jueves Santo
  5. 3 de abril: Viernes Santo
  6. 1 de mayo: Día del trabajo
  7. 18 de mayo: Día de la ascención
  8. 8 de junio: Corpus Christi
  9. 15 de junio: Sagrado Corazón
  10. 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  11. 9 de julio: Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
  12. 20 de julio: Día de la Independencia
  13. 7 de agosto: Batalla de Boyaca
  14. 17 de agosto: La asunción de la Virgen
  15. 12 de octubre: Día de la raza
  16. 2 de noviembre: Todos los santos
  17. 16 de noviembre: Independencia de Cartagena
  18. 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
  19. 25 de diciembre: Día Navidad

El 9 de julio se adiciona como una nueva festividad oficial con la finalidad de rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, que cuenta con gran relevancia por su historia, cultura, turismo e importancia religiosa.

Este 1 de septiembre del 2026 se realizará una ceremonia conemorativa con la finalidad de resaltar la importancia que tiene Chiquinquirá como un centro de fe, pues se pretende conservar su patrimonio y promover el turismo en dicha región.

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