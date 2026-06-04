Crean nuevo festivo nacional en Colombia este 2026 ¿Cuándo es?

En Colombia se adicionó un día festivo nacional que comenzará a celebrarse desde este 2026 por medio de una iniciativa de ley que ya fue aprobada por el Congreso y sancionada por el Gobierno.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro ratificó que la nueva fecha quede establecida en la Ley 2578 del 1 de junio del 2026, por lo que a partir de este año el 9 de julio será un descanso obligatorio remunerado.

Este día declara que el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá será un día festivo de carácter nacional, por lo que será obligatorio que las y los trabajadores del sector público y privado tengan un descanso con pago.

Esta celebración permitirá que las y los trabajadores disfruten de un puente, esto debido a que este 2026 el 9 de julio es jueves, el día festivo se traslada al lunes 13 de julio debido a la Ley Emiliani.

Ley para el homenaje del municipio de Chiquinquirá ı Foto: Captura de pantalla

Calendario oficial de días festivos en Colombia

Los días festivos oficiales a nivel nacional en Colombia pasarán de 18 a 19, por lo que ahora serán los siguientes:

1 de enero: Año nuevo 12 de enero: Dá de los Reyes Magos 23 de marzo: Dáa de San José 2 de abril: Jueves Santo 3 de abril: Viernes Santo 1 de mayo: Día del trabajo 18 de mayo: Día de la ascención 8 de junio: Corpus Christi 15 de junio: Sagrado Corazón 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo 9 de julio: Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 20 de julio: Día de la Independencia 7 de agosto: Batalla de Boyaca 17 de agosto: La asunción de la Virgen 12 de octubre: Día de la raza 2 de noviembre: Todos los santos 16 de noviembre: Independencia de Cartagena 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción 25 de diciembre: Día Navidad

🏛️ Conmemoramos el legado, la historia y las valiosas contribuciones de las comunidades afrocolombianas al desarrollo cultural, social y económico del país.



Hoy reconocemos su identidad, sus tradiciones y su papel fundamental en la construcción de una Colombia más incluyente. 🇨🇴 pic.twitter.com/ghrN74Sxjy — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) May 21, 2026

El 9 de julio se adiciona como una nueva festividad oficial con la finalidad de rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, que cuenta con gran relevancia por su historia, cultura, turismo e importancia religiosa.

Este 1 de septiembre del 2026 se realizará una ceremonia conemorativa con la finalidad de resaltar la importancia que tiene Chiquinquirá como un centro de fe, pues se pretende conservar su patrimonio y promover el turismo en dicha región.

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