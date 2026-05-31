Gustavo Petro no acepta resultados del conteo por las elecciones presidenciales en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el domingo que no acepta los resultados del conteo inicial de los votos de las elecciones para elegir a su sucesor.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, dijo Petro en su cuenta de X. “Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, agregó.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

El empresario y abogado de derecha Abelardo De La Espriella y el candidato izquierdista Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia en una segunda vuelta el 21 de junio, tras no lograr ninguno de los dos el domingo el número de votos necesario para imponerse en una cerrada primera ronda.

Con el escrutinio del 99,62% de las mesas de votación, De La Espriella obtenía un 43,73% de los votos, mientras Cepeda lograba un 40,91%, según los cómputos de la Registraduría, en una reñida contienda que se centró en la seguridad, la economía y las políticas sociales.

En tercer lugar se ubicó la senadora y candidata del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, con un 6,92% de los sufragios.

La política era apoyada por el expresidente Álvaro Uribe. La campaña para la primera vuelta de la elección transcurrió en medio de una polarización entre quienes buscan la continuidad del actual gobierno de izquierda para profundizar los cambios sociales y quienes quieren un cambio de rumbo para recuperar la seguridad y la economía.

De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria y considerado un “outsider” de la política, sorprendió debido a que las encuestas pronosticaban un triunfo de Cepeda en la primera vuelta.

Los sondeos también pronosticaban un balotaje ante la escasa probabilidad de que alguno de los candidatos lograra un triunfo absoluto con más del 50% de los votos.

De La Espriella, de 47 años y apodado “El Tigre”, concentra su propuesta en la seguridad y la reactivación de la economía. Entre sus planteamientos se destacan una política de “mano dura” contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la construcción de megacárceles.

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FGR