Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda van a segunda vuelta por la Presidencia de Colombia

El empresario y abogado de derecha Abelardo De La Espriella y el candidato izquierdista Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia en una segunda vuelta el 21 de junio, tras no lograr ninguno de los dos el domingo el número de votos necesario para imponerse en una cerrada primera ronda.

Con el escrutinio del 99,62% de las mesas de votación, De La Espriella obtenía un 43,73% de los votos, mientras Cepeda lograba un 40,91%, según los cómputos de la Registraduría, en una reñida contienda que se centró en la seguridad, la economía y las políticas sociales.

En tercer lugar, se ubicó la senadora y candidata del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, con un 6,92% de los sufragios. La política era apoyada por el expresidente Álvaro Uribe.

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La campaña para la primera vuelta de la elección transcurrió en medio de una polarización entre quienes buscan la continuidad del actual gobierno de izquierda para profundizar los cambios sociales y quienes quieren un cambio de rumbo para recuperar la seguridad y la economía.

Elección presidencial en Colombia ı Foto: Reuters

De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria y considerado un “outsider” de la política, sorprendió debido a que las encuestas pronosticaban un triunfo de Cepeda en la primera vuelta.

Los sondeos también pronosticaban un balotaje ante la escasa probabilidad de que alguno de los candidatos lograra un triunfo absoluto con más del 50% de los votos.

De La Espriella, de 47 años y apodado “El Tigre”, concentra su propuesta en la seguridad y la reactivación de la economía. Entre sus planteamientos se destacan una política de “mano dura” contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la construcción de mega cárceles.

Cepeda, filósofo de 63 años y congresista desde 2010, propone ampliar los programas sociales del actual gobierno del presidente Gustavo Petro para reducir la pobreza y la desigualdad, así como promover el diálogo con grupos armados ilegales para buscar la paz y el fin del conflicto armado de más de seis décadas.

🇨🇴🗳️ ELECCIONES COLOMBIA:



Habrá segunda vuelta presidencial en Colombia entre el derechista Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda el próximo 21 de junio. pic.twitter.com/F4tegts9h0 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 31, 2026

Abstención fue notable

La abstención en las elecciones del domingo podría dar margen de maniobra a los candidatos, si logran convencer a más simpatizantes para que voten en la segunda vuelta, de acuerdo con analistas.

Alrededor del 57% de los 41,4 millones de los electores habilitados votaron.

A diferencia de anteriores campañas presidenciales, los candidatos de centro, como el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quedaron rezagados en el conteo de votos.

Sin importar quién gane, el próximo presidente enfrentará el desafío de impulsar las reformas que requiere la cuarta economía de América Latina, orientadas a ordenar sus finanzas, reducir la pobreza, combatir la violencia asociada al conflicto interno y atender las necesidades de la población en salud, educación y empleo.

Las autoridades desplegaron 248.000 miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para la seguridad del proceso electoral, en medio de un conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

🚨 #ALERTA | Colombia definirá a su próximo presidente en un balotaje el 21 de junio, tras una primera vuelta marcada por la polarización. Con más del 92 % de las mesas escrutadas, el independiente Abelardo de la Espriella lidera con el 43,63 % de los votos, seguido por el… pic.twitter.com/9KemZpSsZT — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 31, 2026

Gustavo Petro no acepta resultados del conteo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el domingo que no acepta los resultados del conteo inicial de los votos de las elecciones para elegir a su sucesor.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, dijo Petro en su cuenta de X. “Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, agregó.

🇨🇴 Gustavo Petro no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales en Colombia:



“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado en el proceso electoral y afirmó… pic.twitter.com/hs6ZXwPC3n — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 1, 2026

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