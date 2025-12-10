¿Cuáles son los días festivos en México en 2026? Aquí el calendario completo

Todos los días feriados de México en 2026

México se prepara para un 2026 con siete días de descanso oficial establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT), además de varias fechas conmemorativas y religiosas que, aunque no son obligatorias, suelen generar puentes y periodos de descanso en escuelas y centros laborales.

Este es el panorama completo de los feriados que tendrán trabajadores y estudiantes durante el próximo año.

Días festivos oficiales ¿descanso obligatorio?

De acuerdo con la LFT, estos son los días en que se otorga descanso obligatorio a nivel nacional y en los que, de trabajar, las personas deben recibir pago doble adicional al salario del día:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

Lunes 2 de febrero : Conmemoración del Día de la Constitución (en el caso del 5 de febrero se recorre al primer lunes de mes )

Lunes 16 de marzo : Natalicio de Benito Juárez (Para el 21 de marzo se aplica el mismo caso se recorre al tercer lunes del mes)

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia

Lunes 16 de noviembre : Conmemoración de la Revolución Mexicana (el 20 de noviembre se recorre al tercer lunes)

Viernes 25 de diciembre: Navidad 2026

Estas fechas aplican en todo el país y son de observancia general para trabajadores, dependencias públicas, escuelas y gran parte de las empresas privadas.

Puentes y fines de semana largos del 2026

Derivado del acomodo del calendario, el año contará con varios puentes atractivos para viajes y descansos:

Del 31 de enero al 2 de febrero , por el Día de la Constitución.

Del 14 al 16 de marzo , por el Natalicio de Benito Juárez.

Del 1 al 3 de mayo, por el Día del Trabajo.

Del 14 al 16 de noviembre, por la Revolución Mexicana.

Estos fines de semana largos serán especialmente relevantes para sectores turísticos y actividades recreativas.

Fechas conmemorativas no obligatorias

Aunque no forman parte del calendario oficial de descanso, muchos centros educativos y empresas suelen considerar como días especiales:

6 de enero : Día de Reyes

2 y 3 de abri l: Jueves Santo y Viernes Santo (Semana Santa)

5 de mayo : Batalla de Puebla

12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe

En estos casos, el otorgamiento de descanso depende de cada institución o empresa.

¿Qué pasa si debo trabajar en un día de descanso oficial?

La LFT es muy clara respecto a la remuneración que debe recibir un trabajador si su jornada laboral cae en un día de descanso obligatorio. Según el Artículo 75 de la Ley, quienes laboren en estas fechas tienen derecho a recibir el salario correspondiente al día de descanso.

Recibir un salario doble adicional por el servicio prestado, además del salario ordinario.

En términos prácticos, esto significa que trabajar en un día feriado obligatorio debe pagarse como salario triple, por ejemplo; si tu salario diario es de $300 pesos, deberás recibir $900 pesos por ese día trabajado:

$300 por el día

$600 adicionales por haber laborado en un feriado obligatorio

Este pago es obligatorio por Ley, sin excepción.

México tendrá siete días de descanso obligatorio en 2026, además de varios puentes y fechas conmemorativas que podrían generar fines de semana largos en escuelas y centros de trabajo. Este es el calendario esencial para organizar el año laboral y escolar.

