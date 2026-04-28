Detienen en Colombia a presunto autor intelectual de ataque a abogado en la Roma; lo trasladan a CDMX

Alfonso “N” fue detenido en Colombia y trasladado al AICM, donde autoridades cumplimentaron la orden de aprehensión.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención en Colombia de un sujeto relacionado con el ataque contra un abogado en un restaurante de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, ocurrido en 2025.

De acuerdo con la dependencia capitalina, agentes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia aprehendieron a Alfonso “N” en el aeropuerto de ese país el 26 de abril.

Posteriormente, las autoridades trasladaron al sospechoso a Quito, donde se llevaron a cabo los trámites correspondientes para su extradición, tras revisar su situación jurídica con apoyo de la Policía Internacional (Interpol).

Tras su llegada al AICM, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión contra Alfonso “N”. ı Foto: gob.mx/aicm/

El 28 de abril, el sujeto arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes de la Interpol, la SSC y otras instituciones cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de tentativa de homicidio calificado.

“Resultado del trabajo coordinado con la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, compañeros de SSC ejecutaron, en el AICM, una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio calificado en contra de Alfonso ‘N’”, señaló el funcionario en redes sociales.

#Importante | Resultado del trabajo coordinado con la Policía Federal Ministerial de la @FGRMexico, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron, en el @AICM_mx, una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio calificado en contra de Alfonso "N".



El detenido es presunto… pic.twitter.com/yX31IZZHrY — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 28, 2026

Asimismo, Vázquez Camacho agradeció el apoyo de la Interpol para identificar al sospechoso en Colombia y concretar su traslado a la Ciudad de México, donde deberá enfrentar a la justicia.

La SSC informó que, de acuerdo con las investigaciones, el sujeto, de 43 años, presuntamente es el autor intelectual del ataque contra un abogado ocurrido el 13 de junio del año pasado en un restaurante de la colonia Roma.

En dicha agresión, la víctima resultó ilesa, debido a que el arma utilizada se encasquilló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am