Cae en Colombia ‘Alex’, presunto enlace del Cártel de Sinaloa requerido por Estados Unidos

Detenido en Colombia Jorge Espinoza "N", identificado como “enlace financiero y logístico” del Cártel de Sinaloa.

La Policía Nacional de Colombia detuvo a un ciudadano mexicano identificado como Jorge Espinoza Peña, alias “Alex”, señalado como presunto “enlace financiero y logístico” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades colombianas, el detenido es requerido por los Estados Unidos por los delitos de “concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas”, particularmente fentanilo.

“Alias ‘Alex’ es pieza clave del Cartel de Sinaloa, requerido por Estados Unidos, el cual facilitaba su expansión delictiva transnacional robusteciendo las rutas y tráfico de drogas sintéticas y fentanilo", detalló la corporación.

TE RECOMENDAMOS: Israel interceptó las embarcaciones México afirma que intercepción de Flotilla Global Sumud es una violación a principios del derecho internacional

La captura con fines de extradición fue realizada por elementos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el FBI.

El subdirector de Investigación Criminal Encargado, Ferney Martín Romero, señaló que “Alex” se encontraba en Colombia para ocultarse de los “fuertes controles” en Sinaloa, además de establecer vínculos con estructuras criminales locales dedicadas al narcotráfico.

🚨 #EsNoticia | La @PoliciaColombia, en coordinación con @FiscaliaCol y el apoyo de @FBI, se realizó la captura con fines de extradición del ciudadano mexicano Jorge Espinoza Peña alias ‘alex’. Por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. #Seguridad pic.twitter.com/xHwr21HSG1 — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) May 4, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr