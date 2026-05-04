México afirma que intercepción de Flotilla Global Sumud es una violación a principios del derecho internacional.

México endureció su reclamo diplomático frente a Israel por la intercepción de la Flotilla Global Sumud en alta mar. Tras recibir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la activista Abril Rojas, quien viajaba en una de las embarcaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró su “profunda y enérgica objeción” al operativo.

La Cancillería también comunicó a Israel, por la vía diplomática, su exigencia de respetar los derechos de las personas tripulantes, su bienestar físico y mental. También sostuvo que el hecho vulneró la libertad de navegación, además de constituir una “flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional”.

“México reitera su profunda y enérgica objeción a la intercepción de las flotillas, acto que constituye una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y que no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia, señaló la dependencia en un comunicado.

COMUNICADO. "SRE recibió a connacional de la Flotilla Global Sumud y reitera su seria preocupación a su intercepción en aguas internacionales".https://t.co/TcesVCLvly pic.twitter.com/3ksyJ8fmA6 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 4, 2026

Activista mexicana regresa a México

Tras su regreso a México, la activista afirmó que las personas integrantes de la flotilla permanecieron bajo custodia cerca de 36 horas, después de la intercepción en alta mar. Rojas denunció agresiones físicas, uso de gases y maltrato durante el operativo, además de condiciones que, según su testimonio, afectaron la integridad del grupo retenido.

El apoyo consular para que Rojas pudiera regresar al país ocurrió tras gestiones del embajador mexicano en Grecia, Alejandro García Moreno, y del cónsul en Estambul, Alberto Fierro Garza. Ambos coordinaron la asistencia para que la mujer regresara al país y pudiera reunirse con sus familiares.

Además, la SRE agradeció el respaldo de autoridades griegas y turcas durante el proceso de repatriación. La dependencia afirmó que dará acompañamiento ante los hechos ocurridos, “en pleno respeto y salvaguarda de sus derechos fundamentales”.

La dependencia informó que sus representaciones en la región mantienen comunicación con los otros siete mexicanos que participan en la Flotilla Global Sumud y que no fueron interceptados durante el operativo.

La cancillería señaló que, hasta el último reporte oficial, todos “se reportan bien”, mientras el personal diplomático conserva contacto directo con sus familiares para dar seguimiento consular, atender dudas y acompañar cualquier gestión que resulte necesaria.

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JVR