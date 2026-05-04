Claudia Sheinbaum anuncia acciones para facilitar y dar certidumbre a la inversión.

Como parte del Plan México, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó los decretos para la Autorización Inmediata de Inversiones; la creación de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior; de Simplificación de Trámites de Cofepris; para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, con el objetivo de garantizar, a través de una estrategia económica de largo plazo y soberana, el empleo digno y justo, el bienestar de las familias mexicanas y la Prosperidad Compartida.

“Hoy anunciamos que estamos acelerando procesos, simplificando mecanismos, y fortaleciendo la certeza jurídica, porque sabemos que el desarrollo económico requiere reglas claras, confianza mutua y responsabilidad compartida, pero lo más importante es que el desarrollo tiene un propósito: garantizar el empleo digno y justo y el bienestar de las familias mexicanas. Cada política, cada decisión, cada inversión está pensada para que el desarrollo llegue a todos los rincones del país, para que ninguna región se quede atrás y para que ninguna persona quede excluida. El Plan México no es solo una estrategia económica coyuntural, es desde nuestra perspectiva, una visión de largo plazo, es la certeza de que podemos seguir avanzando sin perder nuestra soberanía, de que podemos competir sin renunciar a nuestros principios y de que el progreso verdadero es aquel que se comparte”.

“Les agradezco profundamente la confianza, hoy podemos decir con responsabilidad y con hechos que vamos bien, pero también con convicción y con esperanza les digo: vamos a ir mejor. Porque cuando México avanza unido por el bienestar de su gente no hay desafío que lo detenga. Sigamos caminando juntas y juntos con responsabilidad y con amor por México. Que en cada empleo que se genere, en cada empresa que crece, en cada familia que vive con mayor bienestar está el verdadero sentido del esfuerzo de todas y de todos los mexicanos. Y ese México más justo, más fuerte, más digno, lo estamos construyendo juntas y juntos. ¡Que viva la Prosperidad Compartida!”, destacó ante empresarios y empresarias en el Museo Nacional de Antropología.

La Jefa del Ejecutivo Federal, anunció que en materia energética se da la autorización para la producción privada de 5 mil megawatts (MW) de energía eléctrica de fuentes renovables; esta semana se darán a conocer los ganadores del concurso de 11 mil MW de inversión mixta, que representan alrededor de 81 proyectos de energía renovable; infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que permitirá mantener el porcentaje de inversión pública y privada en energía eléctrica para el desarrollo del país; y la simplificación a solo un permiso para todo aquel que tenga inversiones iguales o menores a 20 MW.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, puntualizó que estas acciones inmediatas responden a los planteamientos de qué se puede hacer a corto plazo para acelerar las inversiones, expandir las actividades económicas, crear empleo y garantizar el bienestar.

La presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, destacó que las acciones anunciadas tienen el objetivo de agilizar y facilitar las inversiones para el desarrollo económico regional, apostando a generar más valor agregado, sustituyendo importaciones con los países que no se tiene Tratado Comercial, a vincular la educación con sectores productivos estratégicos, así como a detonar inversiones mixtas y privadas en infraestructura con la meta de crear más empleos, garantizar la protección al medio ambiente y a los derechos sociales.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que, con el Plan México, se pasará de 24 a 38 por ciento de generación con fuentes renovables de energía, para ello la CFE pondrá en operación 13 plantas que ya están en construcción, cuatro más que fueron licitadas y dos más que están por entrar en proceso de licitación, en suma, aportarán 11 mil MW de energía renovable a lo que se sumará la inversión privada para llegar a 22 mil MW.

Desde la @SENER_mx y como nos lo ha instruido nuestra presidenta, @Claudiashein, demostramos que es posible crecer e invertir con sustentabilidad, fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional y garantizando energía para el desarrollo de México 🇲🇽⚡. pic.twitter.com/fU2RlvVZ4I — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) May 4, 2026

El titular de la Agencia Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que los acuerdos firmados son: Autorización inmediata de inversiones a proyectos que se ubiquen en un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, tener un monto de inversión de al menos 2 mil mdp o aplicarse en el sector electrónico, tecnológico, textil, automotriz, energía y química, entre otros. Se simplifica el flujo de autorización en menos de 30 días, a través de una solicitud digital con los documentos requeridos. Se crea la Oficina Presidencial de Inversiones y el Comité de Inversiones que emitirá una Constancia de Autorización de Proyectos de Inversión en un plazo no mayor de 30 días. Para las inversiones privadas la resolución máxima de todos los trámites federales será en 90 días.

Además, los proyectos se ejecutarán bajo la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos y el Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización, que implica la homologación de trámites y requisitos entre todos los estados y todos los municipios.

Asimismo, con estos decretos se crea un solo punto de entrada y seguimiento en materia de comercio exterior, se crea el Expediente Único de Comercio Exterior, para presentar los requisitos una sola vez, tener trazabilidad de permisos, licencias, autorizaciones e inscripciones, así como para identificar y notificar operaciones.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que el Acuerdo para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, fortalece la certeza jurídica, evita la doble tributación, y entre sus medidas impulsa a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente mejorando su coordinación funcional y administrativa.

El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Víctor Hugo Borja Aburto, agregó que como parte del Plan México esta dependencia simplifica al 100 por ciento sus trámites con una reducción de 340 a 125, los requisitos pasan de 14 a siete y los tiempos de resolución se reducen de 100 a solo 24 días. Todo ello representa 50 por ciento menos requisitos y 76 por ciento menos de tiempo de espera.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, anunció que como parte de las acciones para hacer del Plan México un éxito, se realizará una inversión histórica por más de 523 mil millones de pesos para infraestructura carretera: cerca de 230 mil mdp de inversión pública y casi 295 mil mdp tiene participación privada. Con ello se pondrán en marcha 44 proyectos que suman 5 mil 100 kilómetros en todo el país y que generarán 1.4 millones de empleos directos e indirectos.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, señaló que la inversión pública y privada debe impulsar y promover la industria mexicana, por ello, esta dependencia dará acompañamiento a todos los compromisos anunciados para garantizar que se realicen con transparencia, se cumplan los objetivos y se garantice la certidumbre jurídica.

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JVR