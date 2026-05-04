Arquidiócesis cancela evento en la Catedral Metropolitana al que asistiría Isabel Díaz Ayuso

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

La Arquidiócesis Primada de México canceló el evento que encabezaría la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y negó que el evento agendado para este 4 de mayo tuviera como objetivo rendir un homenaje a Hernán Cortés.

En una ficha informativa, la Iglesia aclaró que la celebración eucarística planeada en la Catedral Metropolitana tuvo que suspenderse debido a que la producción responsable no reunió la totalidad de los permisos necesarios para la grabación en el recinto.

“Es importante precisar que, contrario a lo que se difundió en algunas publicaciones, la celebración no tenía como finalidad rendir un homenaje a Hernán Cortés . Recordemos que la Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos, sino la actualización del sacrificio de Cristo; y su finalidad siempre será glorificar a Dios”, aseguró.

Isabel Díaz Ayuso, en la homilía de la Basílica de Guadalupe, en la CDMX. ı Foto: Captura de video

Al referir que en el evento estaría presente el artista español Nacho Cano, aseguró que el propósito de la celebración era orar por el mestizaje y “los frutos de la evangelización”, así como la paz entre los pueblos, pero a la vez, el artista solicitó poder grabar una acción de gracias por el tiempo que su obra ‘Malinche’ se ha mantenido en cartelera.

Dado este contexto, la Arquidiócesis sostuvo que no se planeó que en la celebración se dieran posicionamientos políticos o ideológicos, así como emitir mensajes que confrontaran.

“Nuestra iglesia está convencida que una auténtica lectura de nuestra historia debe partir del reconocimiento de la dignidad de cada persona humana”, declaró.

Díaz Ayuso enfrenta protesta por misa ligada a Malinche y Cortés

Pueblos indígenas y danzantes protestaron este lunes frente a la Catedral Metropolitana, donde se realizaría una misa solicitada por la producción de Malinche, el musical, bajo el nombre “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México. Malinche y Cortés”.

El acto religioso contemplaba la participación de Isabel Díaz Ayuso, quien se encuentra de visita en México.

La ceremonia no se llevó a cabo, pero los grupos acudieron al recinto religioso a la hora prevista para rechazar lo que calificaron como una pretensión de “hacer un homenaje a Hernán Cortés”, ya que el coro de la misa sería el que participa en la obra de la Malinche.

En un inicio, la agenda marcaba que este evento sería abierto al público y más tarde se hizo privado debido a peticiones hechas por el productor Nacho Cano, quien quería utilizar este recinto para grabaciones privadas.

Grupos indígenas y danzantes se manifestaron frente a la Catedral Metropolitana. ı Foto: Cuartoscuro

Desde la concentración, el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional, exigió a Díaz Ayuso que “pida perdón a los pueblos indígenas de México y del continente, por los actos ilícitos que constituyen un crimen de lesa humanidad y por lo mismo, son heridas abiertas”.

El reclamo también incluyó una petición para que la presidenta madrileña “se adhiera a la justa reacción del presidente de España y del Rey Felipe VI”, a quienes las organizaciones atribuyeron el reconocimiento de atropellos cometidos contra comunidades indígenas durante la Conquista.

Frente a la Catedral Metropolitana, los danzantes rechazaron cualquier reconocimiento al conquistador español. No cabe ningún homenaje a la persona que torturó y mató “al punto del exterminio” a los pueblos originarios, señalaron los manifestantes.

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cehr