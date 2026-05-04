EU condiciona apoyo a México a extradiciones, capturas y cierre de laboratorios; apunta contra funcionarios corruptos

El gobierno de Estados Unidos colocó a México en el centro operativo de su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, con una línea de cooperación condicionada a resultados concretos contra organizaciones criminales transnacionales y cárteles designados como organizaciones terroristas extranjeras. El documento planteó que la asistencia de Estados Unidos dependerá de medidas como arrestar, procesar y extraditar a líderes de esas estructuras, además de desmantelar laboratorios de drogas sintéticas en territorio mexicano.

La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 atribuye al Departamento de Estado, por medio del Buró Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, la conducción del esfuerzo diplomático y judicial con México. La coordinación incluye al Departamento de Justicia y apoyo del Departamento de Guerra, según la denominación usada en el informe, con tareas de capacitación para fuerzas de seguridad mexicanas, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y respaldo a operaciones conjuntas.

“Esto incluye fortalecer la coordinación entre EE. UU. y México contra las amenazas transnacionales mediante programas de fortalecimiento de capacidades para funcionarios mexicanos del sector de la justicia y de las fuerzas del orden, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas. Esta asistencia estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, procesar y extraditar a los líderes de las organizaciones de delitos financieros y desmantelar los laboratorios de drogas sintéticas”, se publicó en el documento presentado.

El fentanilo es considerado un arma de destrucción masiva (WMD) bajo la actual Estrategia Nacional de Control de Drogas debido a su letalidad extrema. ı Foto: larazondemexico

EU apunta a funcionarios corruptos

Además, la Oficina de Estrategia Digital de la Casa Blanca (ODS) indicó que busca atacar todas las facetas de las empresas criminales con labores de inteligencia, lo que incluye específicamente a los “funcionarios corruptos que permiten sus operaciones”.

“Las investigaciones sobre drogas constituyen la principal vía para mapear estas complejas redes criminales. Al explotar esta vulnerabilidad, obtenemos la inteligencia y el acceso necesarios para atacar todas las demás facetas de estas organizaciones criminales, incluyendo sus altos mandos, redes financieras, brazos de transporte y logística, y los funcionarios corruptos que permiten sus operaciones”, señaló EU en la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026.

La frontera suroeste aparece como el principal punto de presión. El informe sostiene que la línea terrestre de casi 2 mil millas con México “sigue siendo el principal corredor” de las drogas ilícitas que representan la mayor amenaza para vidas estadounidenses. También retoma la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025 para afirmar que la producción masiva y tráfico de fentanilo y metanfetamina por parte de cárteles mexicanos constituye la amenaza relacionada con drogas más importante para Estados Unidos.

Aun con una reducción de 25 por ciento en las muertes por sobredosis durante el periodo de 12 meses cerrado en octubre de 2024, el total de 84 mil 76 fallecimientos mantiene, de acuerdo con el reporte, la gravedad de la crisis. El documento añade que la combinación de cocaína procedente de Sudamérica con la producción sintética desde México modificó el panorama de riesgo para el gobierno estadounidense.

Los cárteles mexicanos ya no aparecen sólo como un problema de procuración de justicia. La estrategia indica que las organizaciones transnacionales que operan en México y cuentan con designación terrorista dominan redes globales capaces de adquirir precursores químicos, producir drogas en laboratorios clandestinos mexicanos y moverlas hacia Estados Unidos. Esa designación, añade el informe, permite usar herramientas diplomáticas, financieras, militares y económicas contra sus redes logísticas y patrimoniales.

Para el control químico, México queda incluido en una meta medible junto con China, Colombia e India. La estrategia busca elevar los reportes anuales combinados de incidentes de precursores, sustancias relacionadas y equipo usado para fabricar drogas en el sistema PICS. La línea base de 2024 quedó en 11 incidentes combinados. El objetivo sube a 48 en 2026 y a 208 en 2029, lo que equivale a 12 y 52 reportes por país, respectivamente.

Destaca resultados en México y el Caribe

Como caso operativo, el informe destaca una investigación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde El Paso, Texas. Según el documento, agentes estadounidenses coordinaron acciones con la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México y con socios mexicanos. El resultado incluyó la detención en México de María del Rosario Navarro Sánchez, acusada en el Distrito Oeste de Texas bajo una figura de apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Otros resultados de esa operación dan fuerza a los números presentados en el reporte. Las autoridades identificaron y deshabilitaron un túnel sofisticado entre El Paso y Ciudad Juárez, además de concretar 24 arrestos y decomisos de 87 kilos de cocaína, 142 kilos de metanfetamina, 13 kilos de fentanilo, 9 kilos de heroína, 357 mil dólares en efectivo y 74 armas.

Más allá de ese caso, la estrategia advierte que la mayoría de opioides ilícitos, metanfetamina y cocaína, en especial fentanilo, cruza por puertos oficiales de entrada, ocultos en vehículos particulares o mezclados con carga comercial legal. El informe agrega que, desde 1990, autoridades han descubierto más de 230 túneles usados para mover contrabando de alto valor y que los traficantes recurren cada vez más a drones para introducir droga a Estados Unidos.

A la par, el frente financiero queda atado a México. Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), de la oficina del Departamento del Tesoro de EU, aparece como responsable del análisis de inteligencia financiera, la coordinación con la UIF mexicana, las “medidas especiales” y las facultades de recopilación de información bajo la Ley de Secreto Bancario. El Departamento del Tesoro también plantea sanciones contra líderes, facilitadores financieros y redes de adquisición, con foco específico en proveedores de precursores químicos que permiten la producción de fentanilo.

Tráfico de armas entra en la agenda bilateral

El tráfico de armas también entra en la agenda bilateral. La estrategia reconoce que cortar el flujo de armas de origen estadounidense hacia organizaciones criminales en México constituye un elemento crítico de control fronterizo. El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), con participación de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), encabezarán investigaciones para desmantelar redes de contrabando ilegal de armas.

Aunque México concentra el capítulo de la frontera suroeste, el informe extiende la preocupación hacia Canadá. La estrategia de frontera norte menciona la presencia de organizaciones mexicanas con base operativa en ese país y advierte sobre laboratorios de síntesis de fentanilo vinculados a cárteles mexicanos.