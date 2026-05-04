Vinculan a proceso a ‘El Jardinero’, líder regional del CJNG detenido en Nayarit

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

“El Jardinero”, identificado como exjefe de seguridad del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue detenido el pasado 27 de abril en la comunidad El Mirador, en Nayarit, por la Secretaría de Marina.

Este lunes, durante la continuación de la audiencia, la autoridad judicial concedió dos meses para la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva oficiosa para el presunto líder criminal, quien permanece recluido desde el 30 de abril en el penal de máxima seguridad “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La #FGR a través de #FEMDO, presentó datos de prueba contundentes para obtener vinculación a proceso en contra de Audias “N”, por su posible participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.



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Mientras tanto, el 29 de abril fue trasladado al penal de Puente Grande, en Jalisco, César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, presunto operador financiero del CJNG, también detenido el 27 de abril, pero en Zapopan.

“El Güero Conta” está vinculado con Audias Flores Sila, y es señalado de lavado de dinero mediante empresas fachada y prestanombres, recursos con lo que habría adquirido aeronaves y embarcaciones utilizadas por el CJNG para el trasiego de droga desde Sudamérica a Estados Unidos.

Detenido César Alejandro "N", alias “El Güero Conta”, operador financiero del CJNG. ı Foto: X, @OHarfuch

César Alejandro “N” permaneció bajo custodia en instalaciones de la FGR en Guadalajara hasta el 29 de abril, cuando fue trasladado por autoridades federales y estatales al penal de Puente Grande, donde permanecerá recluido en espera de la audiencia programada para el próximo 5 de mayo, luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, según reportó El Occidental.

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cehr