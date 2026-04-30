Trasladan a ‘El Jardinero’, sucesor de ‘El Mencho’, al penal del Altiplano.

Audias “N”, alias “El Jardinero”, identificado como presunto sucesor de “El Mencho”, fue trasladado desde la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al El Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, conocido como “El Altiplano”.

Previamente, un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Audias “N”, alias “El Jardinero”, por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante una audiencia, se validó la detención de “El Jardinero”, ocurrida el pasado 27 de abril en la comunidad El Mirador, en Nayarit, tras ser identificado como exjefe de seguridad del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La defensa de “EL Jardinero” solicitó la duplicidad del término constitucional, la situación jurídica del presunto líder criminal se definirá entre el fin de semana y el martes 5 de mayo.

Inició el traslado de Audias “N”, alias “El #Jardinero”, identificado como presunto sucesor de “El Mencho”, de instalaciones de la #FEMDO hacia el penal federal del #Altiplano, donde permanecerá bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones en su contra. #México #CJNG pic.twitter.com/knJEI928Ep — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) April 30, 2026

¿Quién es “El jardinero”?

Originario de Huetamo, Michoacán, “El Jardinero” nació el 19 de noviembre de 1980 en la región de Tierra Caliente, una zona marcada por la presencia histórica de organizaciones criminales. Reportes oficiales ubican sus primeros vínculos con actividades ilícitas desde la década de los 2000, periodo en el que comenzó a consolidar su presencia en el occidente del país bajo distintos alias, entre ellos “El Comandante”, “El Bravo 2” y “Audi”.

Con el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante la siguiente década, “El Jardinero” ascendió dentro de la organización hasta integrarse al círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “ El Mencho” . Investigaciones lo colocan como responsable de tareas estratégicas: coordinación de seguridad, manejo de células armadas, protección de líderes y supervisión de laboratorios clandestinos de metanfetamina en entidades como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Guerrero y Colima.

Además, autoridades lo vinculan con el control de rutas de trasiego hacia la frontera con Estados Unidos y con la expansión territorial del grupo en zonas clave. Su nombre aparece en indagatorias relacionadas con enfrentamientos armados contra fuerzas de seguridad y disputas con organizaciones rivales.

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JVR