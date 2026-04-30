Niegan “linchamiento” contra Maru Campos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que, hasta el momento, no ha recibido denuncias de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo en esa entidad, aun cuando hay una solicitud presentada por el Partido del Trabajo (PT).

Además, rechazó que exista un “linchamiento político” y aseguró que se trata de una investigación legítima sobre un tema delicado relacionado con la soberanía nacional, particularmente por la presunta participación de agentes extranjeros.

“Creo que hay, por parte de los senadores, a quienes les corresponde el pacto federal, su vigilancia y su aplicación estricta, una duda fundada de por qué estaban actuando agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en territorio nacional, sin autorización de la autoridad que debe hacerlo”, señaló.

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El Dato: en el Senado, Morena denunció que la situación en Chihuahua ha empeorado debido a los sucesos recientes vinculados a una operación contra el crimen organizado.

El legislador explicó que la Cámara baja actúa como órgano investigador en estos casos, mientras que el Senado funge como instancia de acusación. Aclaró que la Constitución y la ley incluyen dos figuras jurídicas. Una, que se llama la declaración de procedencia, consiste en despojar a los acusados de fuero para que sean llevados a juicio.

La otra figura jurídica, de gran relevancia, es el juicio político. Este se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, que opera como órgano investigador e inquisidor. Si se presenta la procedencia, el Senado asume el rol de órgano acusador.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, Ignacio Mier, aseguró que la soberanía de nuestro país “no se hipoteca” y “le corresponde exclusivamente al Estado mexicano” defenderla.

“Habría que regalarles a nuestros opositores una Constitución”, señaló, al tiempo que advirtió que “los libros y la Carta Magna no muerden, se respetan”.

El legislador morenista subrayó que, en México, “el poder supremo, soberano, es del pueblo y lo elige democráticamente con sus votos”. Además, reiteró que “la soberanía del país no forma parte de la creatividad política, ni se subcontrata” y que “no hay 32 repúblicas”.

“Somos una Federación y la Constitución es clara”, afirmó, y añadió que corresponde al Poder Legislativo, en el marco de la división de poderes que establece el artículo 40 constitucional, “defender la soberanía de México”.

El senador guinda afirmó que la decisión de la mandataria estatal de no presentarse en el Senado es una falta de respeto y un comportamiento que, desde una perspectiva institucional y política, considera irregular. Señaló que la negativa a comparecer y el hecho de que no tiene la obligación de rendir cuentas ante esa entidad son una señal de desorden en la administración del gobierno estatal.

El morenista afirmó que la actitud adoptada por la jefa del Ejecutivo estatal podría ser considerada como una evasión de responsabilidades en un período en el que la transparencia y la colaboración entre los diferentes niveles gubernamentales son necesarias. También cuestionó el asesoramiento político que la administración estatal recibe, al pensar que sus determinaciones no se ajustan a los estándares de prudencia ni a las leyes actuales.

Plantea legislador castigar acuerdos con extranjeros

› Por Claudia Arellano

TRAS LA MUERTE de dos agentes estadounidenses y dos mexicanos que participaron en un operativo en Chihuahua, el diputado de Morena Juan Carlos Varela, presentó una iniciativa que busca sancionar a las autoridades locales que establezcan acuerdos de colaboración con agencias extranjeras sin autorización del Ejecutivo federal.

La propuesta plantea la destitución e inhabilitación de funcionarios estatales y municipales que incurran en este tipo de prácticas, al considerar que vulneran los mecanismos de coordinación y control en materia de seguridad nacional.

De acuerdo con el legislador, la medida surge en respuesta a los recientes hechos, donde la participación de agentes estadounidenses en operativos ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y supervisión de estas acciones.

El Tip: La Cancillería es la responsable de gestionar, aprobar y vigilar la colaboración extranjera a nivel federal y local.

La iniciativa subrayó la necesidad de que toda cooperación internacional en temas de seguridad se realice bajo la conducción del Gobierno federal, con el objetivo de garantizar el respeto a la soberanía nacional y evitar riesgos en la operación de las fuerzas de seguridad.

Morena busca que no se repita un caso similar al de la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua. El legislador del guinda señaló que el actual marco jurídico no tipifica de forma expresa como violación grave permitir que fuerzas externas operen en México sin aval federal. Esto da margen a discrecionalidad de gobiernos estatales y municipales.

De acuerdo con la exposición de motivos, esto no sólo vulnera el principio de soberanía y fragmenta al Estado mexicano, sino que también puede detonar conflictos diplomáticos y responsabilidades internacionales para el país.

Desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó la participación de agentes extranjeros en territorio nacional. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una visión de soberanía ante la amenaza de su homólogo Donald Trump de intervención y ataques contra integrantes del crimen organizado que opera en México.