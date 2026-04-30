Plantea legislador castigar acuerdos con extranjeros

Diputado de Morena Juan Carlos Varela, presentó una iniciativa que busca sancionar a las autoridades locales que establezcan acuerdos de colaboración con agencias extranjeras sin autorización del Ejecutivo federal

TRAS LA MUERTE de dos agentes estadounidenses y dos mexicanos que participaron en un operativo en Chihuahua, el diputado de Morena Juan Carlos Varela, presentó una iniciativa que busca sancionar a las autoridades locales que establezcan acuerdos de colaboración con agencias extranjeras sin autorización del Ejecutivo federal.

La propuesta plantea la destitución e inhabilitación de funcionarios estatales y municipales que incurran en este tipo de prácticas, al considerar que vulneran los mecanismos de coordinación y control en materia de seguridad nacional.

De acuerdo con el legislador, la medida surge en respuesta a los recientes hechos, donde la participación de agentes estadounidenses en operativos ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y supervisión de estas acciones.

El Tip: La Cancillería es la responsable de gestionar, aprobar y vigilar la colaboración extranjera a nivel federal y local.

La iniciativa subrayó la necesidad de que toda cooperación internacional en temas de seguridad se realice bajo la conducción del Gobierno federal, con el objetivo de garantizar el respeto a la soberanía nacional y evitar riesgos en la operación de las fuerzas de seguridad.

Morena busca que no se repita un caso similar al de la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua. El legislador del guinda señaló que el actual marco jurídico no tipifica de forma expresa como violación grave permitir que fuerzas externas operen en México sin aval federal. Esto da margen a discrecionalidad de gobiernos estatales y municipales.

De acuerdo con la exposición de motivos, esto no sólo vulnera el principio de soberanía y fragmenta al Estado mexicano, sino que también puede detonar conflictos diplomáticos y responsabilidades internacionales para el país.

Desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó la participación de agentes extranjeros en territorio nacional. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una visión de soberanía ante la amenaza de su homólogo Donald Trump de intervención y ataques contra integrantes del crimen organizado que opera en México.