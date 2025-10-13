Clima

Tormentas azotan costas y causan estragos en EU

Sistema climático deja inundaciones, apagones y cancelaciones de vuelos en la costa Este de EU

Carretera inundada en medio de una tormenta en Buxton, Carolina del Norte, ayer. Foto: AP
Un poderoso sistema climático golpeó ayer la costa Este de Estados Unidos, que causó inundaciones, apagones y cancelaciones de vuelos, mientras los remanentes del tifón Halong azotaban Alaska con vientos huracanados y daños devastadores en comunidades costeras.

En Delaware, las autoridades activaron la Guardia Nacional ante la crecida del agua y emitieron una evacuación voluntaria para Bowers Beach. En Carolina del Norte, el agua del océano cubrió la Carretera 12 y derrumbó casas en Buxton, mientras que en Carolina del Sur varios conductores fueron rescatados tras quedar atrapados en sus vehículos por la subida del nivel del mar.

Más al norte, Nueva York y Nueva Jersey declararon estados de emergencia, con lluvias de hasta 13 centímetros y vientos de casi 100 kilómetros por hora. Las autoridades pidieron a la población permanecer en casa y mantenerse alerta.

En el oeste de Alaska, los restos del tifón Halong arrasaron viviendas en Kipnuk y Kwigillingok, donde se reportan al menos 20 desaparecidos y ocho casas destruidas.

