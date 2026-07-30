Vinculan a proceso a director y a docente Estrella, de academia militarizada, por feminicidio de Dafne

Vinculan a proceso al director y a la profesora Estrella

Vinculan a proceso a Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y a Estrella “N”, docente de la institución, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que falleció durante un curso de verano realizado en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó que existen datos de prueba suficientes para que ambos enfrenten un proceso penal por este delito.

Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria.

🚨 Vinculan a proceso al director de la Academia Militarizada Doenitz y a la instructora Estrella “N”



Acusados del feminicidio de la joven Dafne Zapata



Ya son tres las personas procesadas por el caso pic.twitter.com/IRD7sA2wVO — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 30, 2026

Con esta resolución, suman tres las personas vinculadas a proceso por el caso, luego de que previamente un juez dictara la misma medida contra Danna Yanina “N”, auxiliar de la docente Estrella, quien también permanece en prisión preventiva por su presunta participación en los hechos.

¿Qué ocurrió con Dafne?

La investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas señala que Dafne perdió la vida el pasado 16 de julio durante un curso de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz.

De acuerdo con las autoridades, la menor murió mientras participaba en actividades realizadas por la institución, por lo que se inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El caso cobró relevancia nacional después de que familiares de la adolescente denunciaron presuntas irregularidades en el trato que recibió antes de morir. Posteriormente, exalumnos y padres de familia compartieron testimonios sobre supuestos castigos físicos y prácticas disciplinarias que, aseguraron, eran frecuentes dentro de la academia.

Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía de Tamaulipas, que busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados y reunir más elementos para fortalecer la acusación. En tanto, la defensa de los imputados podrá presentar las pruebas que considere pertinentes durante las siguientes etapas del proceso penal.

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MSL