¿Quiénes son Jessica, Daniel, Ricardo y Bety, acusados del feminicidio de las mellizas Dinorah y Denisse?

Dinorah y Denisse eran dos mellizas de Tamaulipas que perdieron la vida el pasado 26 de julio después de haber sido atacadas con un arma punzocortante cuando intentaron intervenir en una riña.

Los familiares y amigos de “las cuatas” exigen justicia, por lo que piden que ayuden a localizar a los cuatro presuntos responsables del doble feminicidio de Dinorah y Denisse.

Además, este viernes 31 de julio se realizará una marcha en la Plaza Principal de Lucio Blanco de Tamaulipas a las 17:00 horas, con la finalidad de exigir justicia por Dinorah y Denisse.

Marcha para exigir justicia por Dinorah y Denisse ı Foto: Redes Sociales

¿Quiénes son Jessica, Daniel, Ricardo y Bety?

Luego de que se registrara el doble feminicidio de Dinorah y Denisse en Tamaulipas, su hermana mayor, Valeria, compartió en entrevista con Enlace MX que una de sus primas y otras tres personas fueron los presuntos responsables del feminicidio.

Apuntó que se encontraban en el rol de Control cuando dos sujetos descendieron de un vehículo para iniciar una pelea con la pareja sentimental de una de las mellizas y un amigo.

Valeria, la hermana mayor de las cuatas, había sido sujetada por una de las mujeres, mientras que otra le arrojó una cerveza en el rostro. Las mellizas intervinieron para parar la pelea; sin embargo, ambas fueron atacadas con un arma punzo cortante.

Dinorah y Denisse ı Foto: Redes Sociales

Dinorah perdió la vida en el lugar de los hechos tras recibir una lesión en el cuello, mientras que Dennise recibió un ataque en el pecho, por lo que perdió la vida mientras era trasladada al Hospital Valle Hermoso.

Las personas que fueron señaladas como presuntos responsables del doble feminicidio son Jessica “N”, Ricardo “N”, Homero “N”, y Bety “N”, quienes residen en San Benito, Texas, Estados Unidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que actualmente existe una carpeta de investigación por el delito de doble feminicidio, y que solicitaron ayuda a las autoridades estadounidenses para localizar a los presuntos responsables.

Piden justicia para "las cuatas" ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con el testimonio de la hermana mayor de las mellizas, Jessica “N”, quien es su prima, tenía conflictos con Dinorah, pues su pareja sentimental le enviaba mensajes a la melliza, lo que posiblemente derivó en el doble feminicidio por motivo de celos.

La madre de Dinorah y Denisse, Carmen Cruz, compartió en redes sociales las fotografías de los presuntos responsables: “Les pido que no nos dejen solos. Necesitamos de su apoyo, de su solidaridad y de sus voces para exigir justicia. Mis hijas tenían sueños, tenían una vida por delante, y merecen que la verdad salga a la luz”.

Jessica “N”, Ricardo “N”, Homero “N”, y Bety “N”, presuntos responsables del feminicidio de Dinorah y Denisse ı Foto: Redes Sociales

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