Senado alista debate para homologar el feminicidio

La imagen muestra un aspecto de una Sesión Ordinaria en el Senado de la República

El pleno del Senado discutirá el martes la iniciativa de reforma constitucional para crear una Ley General Contra el Feminicidio —ya aprobada en comisiones— que busca homologar el tipo penal en todo el país y, con ello, poner fin a la dispersión normativa que genera impunidad.

La iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, facultará al Congreso para expedir una ley general que homologue la tipificación, investigación, persecución y sanciones de este delito en todas las entidades federativas.

El Dato: En nuestro país, la pena por feminicidio a nivel federal es de 40 a 70 años de prisión, aunque las legislaciones locales pueden variar, situándose comúnmente entre 40 y 60 años.

“Esta reforma es necesaria para crear una ley que establezca las bases para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio, de forma coordinada entre la federación, los estados y los municipios”, señaló la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, a través de un mensaje en redes sociales.

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Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Para la Igualdad de Género avalaron en días pasados la modificación con el propósito de “crear una nueva ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio y, con ello, erradicar este delito y acabar con la impunidad”.

La reforma obligará a que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, e incorporará de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso.

La senadora Martha Lucía Mícher, presidenta de la comisión Para la Igualdad de Género, expuso la magnitud de la dispersión normativa actual: “Sólo en nueve códigos penales de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas se contemplan las mismas razones de género del tipo penal que se establece a nivel federal; mientras que en los 23 estados restantes hay diferencias, aumentando, incluso reduciendo, las razones de género”.

Además, vinculó la reforma al contexto regional: de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en América Latina se han cometido al menos 19 mil 100 asesinatos por razones de género contra mujeres y niñas en los últimos cinco años.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado advirtió que la futura ley general en la materia deberá establecer con claridad procesos, protocolos de prevención y mecanismos de atención a familiares, además de contemplar sanciones contra funcionarios judiciales que simulen investigaciones para no afectar las cifras delictivas en sus estados.

La legisladora Mely Romero reconoció el consenso alcanzado entre las fuerzas políticas para otorgar al Congreso la facultad de expedir una nueva legislación, aunque a partir de la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, aunque subrayó que el reto apenas comienza.

“Dotar al Congreso de la facultad para expedir un nuevo ordenamiento es un gran logro, pero debemos trabajar mirando de frente la realidad, por desgarradora que sea”, afirmó, e insistió en que la nueva ley deberá incluir presupuesto suficiente, capacitación especializada para funcionarios y criterios homogéneos para tipificar el delito en todo el país.

“Necesitamos homologar el delito de feminicidio en todo el país porque, si se sigue clasificando de diferente manera en cada estado, nunca vamos a poder combatir realmente este delito que acaba con la vida de las mujeres”, puntualizó.