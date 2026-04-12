PRI exige que ley de feminicidio castigue a funcionarios que encubran casos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado advirtió que la futura Ley General en materia de feminicidio deberá establecer con claridad procesos, protocolos de prevención y mecanismos de atención a familiares, además de contemplar sanciones contra funcionarios judiciales que simulen investigaciones para no afectar las cifras delictivas en sus estados.

La legisladora Mely Romero reconoció el consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas para otorgar al Congreso la facultad de expedir una nueva legislación a partir de la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, aunque subrayó que el reto apenas comienza.

“Dotar al Congreso la facultad para expedir un nuevo ordenamiento es un gran logro, pero debemos trabajar mirando de frente la realidad por desgarradora que sea”, afirmó.

Romero Celis insistió en la capacitación especializada para funcionarios y criterios homogéneos para lograr tipificar el delito en todo el país.

Ley General en materia de feminicidio Foto›Cuartoscuro

“Necesitamos homologar el delito de feminicidio en todo el país porque si se sigue clasificando de diferente manera en cada estado, nunca vamos a poder combatir realmente este delito que acaba con la vida de las mujeres”, puntualizó.

La senadora también alertó sobre las disparidades en las penas entre entidades federativas, donde una vida puede castigarse con 20 años en un estado y hasta 70 en otro, lo que calificó como “una forma de impunidad institucional”.

Al citar datos de organismos internacionales como la ONU y la CEPAL, recordó que el feminicidio es un fenómeno estructural en la región, donde al menos 11 mujeres son asesinadas diariamente, mientras que en México siete de cada diez han sufrido algún tipo de violencia.

Asimismo, destacó que este delito en el país se caracteriza por su extrema brutalidad, con patrones de violencia prolongada como estrangulamiento, quemaduras o ataques con objetos punzocortantes en un alto porcentaje de los casos.

“Hoy avanzamos en esta facultad constitucional, pero no podemos ignorar lo siguiente: estos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Desaparición y feminicidio son muchas veces parte de la misma cadena de impunidad”, concluyó.

Ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio pic.twitter.com/41vOrfDWYw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 24, 2026

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LMCT