Recibe Cámara de Diputados a delegación oficial de legisladoras de la República de Corea

La Cámara de Diputados recibió este miércoles a una delegación oficial de la República de Corea, integrada por legisladoras de la Asamblea Nacional de ese país, como parte de una visita de trabajo que busca fortalecer la relación bilateral y ampliar los mecanismos de cooperación parlamentaria entre ambas naciones.

La reunión estuvo encabezada por la vicepresidenta de la Mesa Directiva, la diputada Paulina Rubio Fernández, quien destacó la relevancia de la diplomacia parlamentaria como una herramienta para estrechar los lazos de amistad, promover el entendimiento mutuo y compartir experiencias legislativas en temas de interés común.

Durante el encuentro, la legisladora señaló que México y la República de Corea mantienen una relación de amistad que puede seguir consolidándose a través del diálogo entre los poderes legislativos, lo que permite construir puentes de colaboración y generar mayores oportunidades de intercambio.

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Hoy recibimos en la @Mx_Diputados a una delegación de parlamentarias de la Asamblea Nacional del Corea y en el marco del encuentro de fútbol entre nuestros países les decimos ¡Bienvenidos!

Los esperamos mañana en Jalisco, para que gocen Guadalajara, griten de emoción es… pic.twitter.com/FZ1qIzZpaY — Paulina Rubio (@PaulinaRubioFdz) June 18, 2026

En la reunión participaron las diputadas coreanas Jae-jeong Lee y Nam-hee Kim, integrantes de la Asamblea Nacional de la República de Corea, quienes intercambiaron puntos de vista con sus homólogas mexicanas sobre los desafíos compartidos que enfrentan ambos países y la importancia de profundizar la cooperación bilateral.

Las legisladoras también abordaron diversos temas de interés común y coincidieron en la necesidad de mantener canales permanentes de comunicación que permitan fortalecer la relación entre México y Corea del Sur.

Por su parte, la diputada Julia Arcelia Olguín Serna, presidenta del Grupo de Amistad República de Corea/Corea del Sur, subrayó que este tipo de encuentros contribuyen a impulsar una agenda conjunta y abrir nuevas rutas de colaboración en distintos ámbitos.

Asimismo, reiteró la importancia de mantener una cooperación parlamentaria cercana, que permita intercambiar experiencias y fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

La Cámara de Diputados refrendó su disposición para mantener un diálogo abierto, respetuoso y permanente con la Asamblea Nacional de Corea, con el propósito de continuar impulsando una agenda compartida en beneficio de ambos países.

Como parte de la visita protocolaria, las legisladoras realizaron la firma del libro de visitantes distinguidos y participaron en la fotografía oficial del encuentro, con la que quedó constancia de esta reunión entre representantes de los congresos de México y Corea del Sur.

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MSL