Feminicidio de ‘las cuatas’ Dinorah y Denisse: Esto se sabe del caso; exigen justicia

Las cuatas Dinorah y Denisse García perdieron la vida el pasado 26 de julio después de haber sido agredidas con arma blanca durante una riña sucitada en El Control, Tamaulipas; la hermana mayor apunta que el ataque fue “por motivo de celos”.

Dinorah y Denisse García, quienes eran conocidas como “las cuatas” fueron agredidas con un arma blanca cuando intentaban intervenir en una riña mientras se encontraban en el rol de Control.

Medios locales y familiares de las jóvenes, quienes tenían 21 años de edad, señalaron a cuatro posibles responsables del feminicidio de “las cuatas”, y precisaron que actualmente residen en San Benito, Texas, Estados Unidos.

Piden justicia para "las cuatas" ı Foto: Redes Sociales

Caso de feminicidio de Dinorah y Denisse en Tamaulipas

En entrevista con Enlace MX, Valeria comparte que sus hermanas no eran personas que buscaban conflictos, y apunta que posiblemente el suceso registrado el 26 de julio fue consecuencia de celos de una de las presuntas implicadas.

Valeria precisó que dos sujetos se bajaron de unos vehículos y comenzaron a agredir a su amigo y su cuñado, posteriormente se bajaron “las cuatas” de otro vehículo para intentar separarlos y terminar con la riña.

La hermana mayor de “las cuatas” indica que sus hermanas fueron agredidas con arma blanca, y precisó que Dinorah murió en el lugar de los hechos, mientras que Denisse perdió la vida cuando se dirigían al Hospital Valle Hermoso.

La hermana mayor de las cuatas apunta que posiblemente los hechos fueron premeditados debido a la zona del cuerpo en la que las atacaron con el arma blanca, y porque una de las personas implicadas en la riña es su prima, quien tenía problemas con Dinorah.

Piden justicia para "las cuatas" ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con la información brindada por la hermana mayor de las cuatas al medio de Tamaulipas, la pareja sentimental de Jessica, su prima, le enviaba mensajes a Dinorah.

Valeria señaló a cuatro presuntos responsables del feminicidio de Dinorah y Denisse, quienes son originarios de Tamaulipas pero residen en Estados Unidos:

Jessica “N”

Ricardo “N”

Homero “N”

Bety “N”

Diversos medios locales apuntan que el fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que ya existe una carpeta de investigación por el delito de feminicidio de “las cuatas”.

Debido a que los señalados residen en Estados Unidos, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas solicitó apoyo de las autoridades estadounidenses para localizar a los presuntos autores materiales.

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